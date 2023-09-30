Для работников одной из самых необычных профессий в Беларуси ввели ограничения по бонусам 30.09.2023, 8:16

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Изменения вступают в силу с 1 октября.

Правительство определило размеры вознаграждений временных антикризисных управляющих из средств организации-должника, с которой он работает. Фактически можно говорить о том, что для таких специалистов ввели «потолок» по бонусам. Изменения заработают с 1 октября, пишет zerkalo.io.

Работа временного антикризисного управляющего зачастую связана с процедурой банкротства. Среди его задач — разобраться с долгами компании, имуществом, определять стоимость активов, заниматься финансовым анализом деятельности фирмы. Если совсем упростить, то готовить организацию к «смерти». Но порой такие специалисты проводят санацию, то есть пытаются оздоровить организации и избежать банкротства.

Сейчас правительство решило прописать, на какие бонусы могут рассчитывать такие работники. В документе подробно расписаны размеры вознаграждений за определенные работы. К примеру, бонус по итогам дела о несостоятельности или банкротстве может варьироваться от 350 до 1500 базовых величин, это зависит от списочной численности работников компании. На сегодня это от 12 950 до 55 500 рублей.

Но предельный размер вознаграждения по итогам дела в санации не может превышать 7000 базовых величин (259 тысяч рублей), в ликвидационном производстве — 3500 базовых величин (129 500 рублей).

По всей видимости, размеры бонусов прописали, чтобы ограничить зарплатные аппетиты временных антикризисных управляющих. В практике встречались случаи, когда такие специалисты запрашивали почти 14,5 млн рублей. И это речь о дополнительном вознаграждении.

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