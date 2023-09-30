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Россия массированно атаковала Украину «Шахедами»

  • 30.09.2023, 8:19
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Россия массированно атаковала Украину «Шахедами»

Главный удар пришелся по Винницкой области.

В ночь с 29 на 30 сентября страна-агрессор Россия устроила очередную массированную атаку на Украину, запустив свои дроны-камикадзе Shahed. В ряде регионов была объявлена воздушная тревога, по вражеским целям работала ПВО.

В Винницкой области есть прилеты – был атакован инфраструктурный объект, начался пожар. Об этом сообщили на официальной странице Калиновского городского совета в Facebook. По предварительным данным, пострадавших нет.

«К сожалению, есть прилеты. Сохраняйте спокойствие. До окончания тревоги все в укрытиях. Городской голова находится на месте событий. Ничего не комментируйте в социальных сетях и не выставляйте фото», – говорится в сообщении.

В Винницкой ОВА сообщали, что враг наносит удары с воздуха. «Силы обороны и все службы области работают», – отмечал начальник ОВА Сергей Борзов.

Позже он сообщил, что в регионе есть попадание в объект инфраструктуры.

В Калиновском горсовете отметили, что попадание вражеского дрона зафиксировано на территории громады, однако необходимости в эвакуации нет, за исключением непосредственного места удара.

Там добавили, что ликвидация последствий вражеских попаданий продолжается, чрезвычайники локализуют пожар на месте атаки.

Также мониторинговые каналы писали о работе сил ПВО по дронам в Николаевской, Одесской и Черкасской областях.

Утром спикер Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона, что враг выпустил по меньшей мере 20 ударных дронов. «Шахеды» летели с восточного побережья Азовского моря и с мыса Чауда в Крыму.

«Беспилотники были снова направлены на юг Одесщины, снова были направлены по непростым маршрутам. В том числе, маневрируя, пытались обойти систему ПВО для того, чтобы войти не только в южные, но и в центральные регионы Украины», – сказала Гуменюк и добавила, что последствия атаки уточняются.

А в Военно-морских силах ВСУ заявили, что подразделения ВМС уничтожили на Одесщине два «шахеда».

«На Одесщине во время ночной атаки оккупантов силами и средствами Военно-морских сил ВСУ были сбиты два дрона-камикадзе SHAHED-136. ВМС вместе с побратимами продолжают защищать Украину от коварного врага!» – говорится в сообщении.

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