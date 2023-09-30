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«Кадырову сейчас лучше не садиться в самолет»

  • 30.09.2023, 8:25
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«Кадырову сейчас лучше не садиться в самолет»

Особенно если он летит по маршруту Москва – Санкт-Петербург.

Владимир Путин и Рамзан Кадыров встретились в Кремле на фоне последних скандалов с главой Чечни и его сыном.

Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов сказал «24 каналу», что эта встреча Путина и Кадырова, вероятно, состоялась раньше и только сейчас это видео было решено обнародовать.

Жирнов обратил внимание, что встреча якобы состоялась 28 сентября днем в 12:50, а в 13:11 уже выложили видео разговора российского диктатора с Кадыровым.

«Видео за это время не успели бы обработать. И обычно так быстро не выкладывают видеоотчеты о встречах в Кремле», – подчеркнул экс-сотрудник КГБ.

Для Путина эта встреча не важна, однако она состоялась только для того, чтобы создать алиби Кадырову. Это видео должно продемонстрировать, что он не просто жив и здоров, но и активен, весел и встречается с Путиным.

«В то же время для российского диктатора встреча с Кадыровым абсолютно разгромная. Ведь он попал в ту же ситуацию как в свое время с Евгением Пригожиным», – заметил Жирнов.

Когда Пригожин попытался осуществить мятеж, Путин 24 июня назвал его «предателем» и «мятежником». А уже 29 июня он, по словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, с Пригожиным и 35 командирами ЧВК «Вагнера» встретился в Кремле.

Кадыров тоже совершил уголовное преступление – он добился того, чтобы российский следственный комитет передал подозреваемому в совершении неприятного для мусульман поступка на «безсудный суд» в Чечне.

Затем один из сыновей Кадырова почему-то оказался в том СИЗО, где сидел этот подозреваемый, и совершил преступление, зафиксированное на видео. На нем Кадыров-младший жестоко избивает безоружного задержанного мужчину.

«Поскольку сыну Кадырова 15 лет и он несовершеннолетний, за его поступки должен отвечать отец. И Путин как юрист это прекрасно понимает. Но он сц*кло. Ведь так же как он не решился посадить Пригожина, а убил его, так же он не решился посадить Кадырова или уволить. Путин показал свою слабость», – отметил экс-сотрудник Службы внешней разведки России.

Если провести параллели с Пригожиным, то для него подобная встреча с Путиным в Кремле закончилась авиакатастрофой.

«Я бы сейчас на месте Кадырова лучше не садился бы в самолет, а особенно в тот, что летит по маршруту Москва – Санкт-Петербург», – подчеркнул Сергей Жирнов.

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