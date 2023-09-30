В Минске очередникам предложили квартиры, от которых волосы встают дыбом 30.09.2023, 8:31

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Как они выглядят?

Администрация Московского района Минска предложила очередникам, а если среди нуждающихся смельчаков не найдется, то и всем желающим, сразу три квартиры под переделку.

Сайт onliner.by рассказал, где находятся метры, во сколько их оценили и в какую сумму (как минимум) обойдутся ремонтные работы.

О новом подходе в деле «пристройства» арендных квартир, находящихся в удручающем состоянии, мы уже не раз рассказывали. Схема довольно проста, хотя и не без нюансов: желающий заполучить арендную квартиру по госрасценкам может «подписаться» на жилье без ремонта. И выполнить его самостоятельно, согласно смете, которую разработали коммунальщики. В «награду» человек получит не только «квадраты» под себя, но и оплаченную на долгие годы вперед квартиру: ежемесячную арендную ставку будут вычитать из той суммы, которая была официально затрачена на ремонт. Правда, плату никто не фиксирует на одном уровне, и она будет расти согласно базовой ставке. Благо та резко не прыгает, прибавляя лишь по чуть-чуть раз в год.

Итак, на что сейчас могут претендовать люди, нуждающиеся в родных стенах и крыше над головой.

В девятиэтажке на Слободской, 19, предлагается трехкомнатная квартира под номером 8. Жилье расположено, вероятно, на втором этаже — можно приехать на место и оценить состояние окон. Да и расспросить соседей, что же творилось на 63 «квадратах» в последнее время. Ведь даже по прикидкам коммунальщиков на ремонт трешки надо будет потратить не менее 14 611 рублей. Немалая сумма, хотя мы видали и поболее. Но зато в Минске, в Малиновке и сразу три комнаты на выходе. Можно нормально жить семьей. Арендная плата за эту квартиру составит 375,33 рубля в месяц без учета коммунальных услуг. Итого, сделав ремонт, можно будет забыть об аренде на три с лишним года.

Следующий вариант находится в доме на Рафиева, 78. Это одна из самых длинных многоэтажек Минска: 23 подъезда и 878 квартир. Нас же интересует однушка под номером 601. В квартире всего 33,2 квадратного метра, 17,1 из них приходится на жилую комнату. В ремонт однушки вложить надо будет сразу 10 299 рублей. Арендная плата, которую надо будет исправно погашать, пока идет ремонт и пока жилье не сдано комиссии официально, равна 196,54 рубля. Потом эту же сумму (а с нового года даже слегка увеличенную) будут автоматически вычитать из потраченного. Итого — четыре года безмятежной жизни в запасе.

Последняя квартира под ремонт расположена во 2-м переулке Розы Люксембург, 3а. Жилье имеет порядковый номер пять. В двушке 54 «квадрата» (31,5 жилого). С ремонтом явно придется повозиться — увидев состояние жилья, коммунальщики разработали смету на 14 315 рублей. Зато радует то, что это не обычная хрущевка, как можно было бы ожидать в таком районе, а кирпичная девятиэтажка 1978 года постройки. Высотка находится совсем недалеко от станции метро «Площадь Богушевича», при этом спрятана во дворах, а окна не выходят на шумные улицы. Арендная плата за «улучшенную» двушку — 480,50 рубля.

О том, как выглядят предложенные квартиры, можно судить по фотографиям, которыми с нами поделились в районной администрации.

Заявления от желающих принимаются службой «одно окно» администрации Московского района по 13.10.2023 включительно. При себе иметь паспорт. И не забывайте, что получение арендного жилого помещения является основанием для снятия с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий.

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