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В США официально сменился главнокомандующий армией

  • 30.09.2023, 8:35
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В США официально сменился главнокомандующий армией

Стало известно, кто пришел на смену Марку Милли.

В США состоялась официальная церемония замены главнокомандующего армией - вместо Марка Милли новым главой Объединенного комитета начальников штабов стал Чарльз Браун.

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Церемония состоялась на военной базе Майер Хендерсон Холл под Вашингтоном.

На мероприятии присутствовал нынешний президент Джо Байден: в сети также появились фотографии.

Во время своей последней речи в качестве главнокомандующего армии США, Милли упомянул бывшего президента Дональда Трампа, назвав его «диктатором-подражателем». До этого CBS News сообщало, что Трамп обвинили Марка Милли в «измене» и заявил, что тот «заслуживает казни».

В ответ генерал заявил, что «примет меры» для обеспечения безопасности своей семьи. Тем временем Джо Байден назвал Милли «непоколебимым перед лицом опасности».

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