Бомба под Россию Вадим Зайдман

30.09.2023, 8:46

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Продолжение распада закономерно.

«Всю историю России она выбирает самые беспомощные жертвы. На полное физическое уничтожение и устрашение мира: вот какие мы сильные, мощные, что мы можем, какие коварные...

Российское руководство всю историю России, когда ей было тяжело, бежало на подписание договоров, которые оно никогда не соблюдало и не будет соблюдать. Как только окрепнет, так начинает снова, вычленяет самого слабого и начинает над ним издеваться».

«Россия — империя зла. Как была, так и осталась. Хищность свою, алчность, беспощадность, бездуховность, безнравственность показала в Чечне. 250 тысяч войско, пять тысяч шестьсот единиц только бронетехники, неслыханное количество в истории против горстки людей и против территории, которую на карте ищут в микроскоп. Набросились, успокоив мировую общественность, что силового решения не будет, будет только мирное решение. И под новый год смешали песок, землю, небо, кровь и мясо человеческое, смешали — и сделали месиво кровавое... Вот что такое Россия.

Если всем миром не остановят эту чуму, если Россию не заставят соблюдать нормы международного права, мир ждут тяжелейшие потрясения».

«Если Евросоюз думает, что, признав Чечню внутренним делом России, он купил мир, он — совершил ошибку: скоро он сам станем российским внутренним делом».

Джохар Дудаев

Мои постоянные читатели знают: я всегда осуждал геноцид, устроенный Россией в Чечне, писал об опасности, угрожающей другим странам и народам, если Путину сойдет с рук чеченская бойня. И однозначно выступал за независимость Ичкерии, выстраданной ею кровью ее народа за 200 лет, в течение которых она была частью сначала Российской, а потом Советской империи.

Но право Чечни на независимость (под которым я подразумевал ее право на выход из состава Российской Федерации) я обосновывал прежде всего развязанным против нее геноцидом и прецедентом Косово, независимость которого была признана мировым сообществом также вследствие геноцида, устроенного Сербией в Косово. Признана, несмотря на то, что при этом нарушалась пресловутая сакральная территориальная целостность Сербии, ее суверенитет.

Геноцид Чечни не идет ни в какое сравнение с тем, что было в Косово, хотя и в Косово это был ужас. Геноцид Чечни беспрецедентен для XXI века. Число истребленных российским вермахтом чеченцев — порядка 300 тысяч, из них только 42 тысячи — детей. При том, что в начале века всех чеченцев в мире было около миллиона человек, 300 тысяч — это 30 процентов. Почти треть чеченского народа — что сопоставимо с еврейским Холокостом. Подробно об этом я писал в статье 2005 еще года.

Причем если у косовских албанцев есть историческая родина, своего рода островок спасения — Албания (так же, кстати, как у армян Арцаха — Армения), то у чеченцев, кроме Ичкерии, никакой другой земли нет. И это роднит их с евреями, у которых тоже нет никакой другой земли, кроме Эрец-Исраэль. И если Украину сейчас поддерживает практически весь мир, и морально, и худо-бедно оружием, то у Чечни, кроме выражения мировым сообществом озабоченностей, не было даже моральной поддержки. Ее практически никто не воспринимал как жертву агрессии. То есть у чеченцев была самая беспросветная ситуация, они были брошены мировым сообществом на произвол судьбы, то есть русского фашизма. О чем говорить, если и в Украине только теперь, после российского вторжения, стали задумываться о сути того, что было в Чечне, только теперь увидели связь между геноцидом чеченцев и нынешней войной в Украине!

В общем, комплексом всех этих причин я и обосновывал выстраданное Ичкерией, как никем другим, право на независимость.

Но, признаюсь честно, мне и в голову не приходило, что нет необходимости доказывать право Чечни на выход из состава РФ по той простой причине, что с 1991 года она уже не была ее частью, причем на совершенно законных основаниях! Даже не по российскому, а еще по советскому закону! — Как можно говорить о праве на выход из РФ или отсутствии такового, если ты и так не являешься ее частью?!

Спасибо Инне Курочкиной: от нее я почерпнул эту информацию, которая стала откровением для меня и, не сомневаюсь, станет откровением для читателей. Бомбой, не только информационной, для Российской Империи Зла. Подробно обо всем этом Инна и Андрей Курочкины рассказывают в полнометражном документальном фильме со знаковым названием «Третья мировая война началась с Чечни».

Ключевым в этой истории является Закон СССР от 3 апреля 1990 года «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР». Закон устанавливает порядок выхода республик из состава Союза путем проведения в них референдумов. Ключевой в самом законе по интересующему нас вопросу является статья 3. Процитирую ее полностью.

Статья 3. В союзной республике, имеющей в своем составе автономные республики, автономные области и автономные округа, референдум проводится отдельно по каждой автономии. За народами автономных республик и автономных образований сохраняется право на самостоятельное решение вопроса о пребывании в Союзе ССР или в выходящей союзной республике, а также на постановку вопроса о своем государственно-правовом статусе.

В союзной республике, на территории которой имеются места компактного проживания национальных групп, составляющих большинство населения данной местности, при определении итогов референдума результаты голосования по этим местностям учитываются отдельно.

Итак, что мы имеем в этой лаконичной, но такой емкой по смыслу статье закона?

В ней четко и недвусмысленно прописано право всех автономных республик и автономных образований на выход из СССР наравне с союзными республиками.

По праву выхода из Советского Союза все автономные образования приравнивались к союзным республикам. При этом они могли выйти как из состава СССР, так и из состава союзной республики, в которую входили.

В соответствии с этим законом Чечня и вышла из состава СССР.

25–26 ноября 1990 года Первый Чеченский Национальный Съезд, на котором был избран Исполком Общенационального конгресса чеченского народа (ОКЧН), принял Декларацию о государственном суверенитете Чечено-Ингушетии, а 27 ноября Верховный Совет Чечено-Ингушской Республики утвердил ее. А 8 июня 1991 года ОКЧН провозгласил независимость Чеченской республики (а Ингушетия проголосовала за то, чтобы остаться в составе России; Чеченская и Ингушская Республики к тому времени мирно расстались, как Чехия и Словакия).

Но, помимо закона от 3 апреля, союзные власти приняли еще несколько законов, уравнивавших в статусе союзные и автономные республики.

Это принятый 10 апреля Закон СССР «Об основах экономических отношений Союза ССР, союзных и автономных республик». В законе все полномочия и гарантии по обеспечению экономической самостоятельности закреплялись для союзных и автономных республик равным образом.

И это принятый 26 апреля 1990 года Закон СССР «О разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами федераций».

А теперь внимание, статья 1 закона:

«Союзные республики — суверенные советские социалистические государства, добровольно на основе свободного самоопределения народов и равноправия объединившиеся в Союз Советских Социалистических Республик...

Автономные республики — советские социалистические государства, являющиеся субъектами федерации — Союза ССР».

По существу, это было повышение статуса автономных республик до статуса союзных.

Конечно, союзные власти, лично Горбачев пошли на этот шаг в пику российским властям, персонально Ельцину, с которым Михаил Сергеевич находился тогда, мягко говоря, в конфронтации. Надеюсь, это у всех на памяти.

То, что это была политическая игра, говорит в своем фильме Инна Курочкина. О том, что на самом деле никто по-доброму ни союзные, ни автономные республики отпускать не собирался, свидетельствуют события в Тбилиси-89, в Вильнюсе-91, когда стремление к независимости было жестко и жестоко подавлено силой. Я в этот кровавый ряд добавлю еще Баку-90.

Франческо Бенедетти, итальянский историк из Флоренции, автор книги о независимости Ичкерии с 1991 по 1994 г., говорит в фильме по этому поводу:

«Горбачев хотел модернизировать Советский Союз, так что он кровно был заинтересован, чтобы все республики остались внутри него. Я уверен, что все, что происходило в то время, и все, что касается Чеченской Республики, знаменитый закон от 3 апреля 1990 года, согласно которому автономные республики Российской Федерации получили те же права выхода из Советского Союза, право на независимость, было частью игры мясников Бориса Ельцина и Михаила Горбачева.

Ельцин педалировал национализм, чтобы разрушить Советский Союз и сделать из него как бы пустую шкатулку. Я думаю, что Горбачев, в свою очередь, был намерен сделать то же самое с Россией. Если ты, Ельцин, хочешь распотрошить мой Советский Союз, то с помощью этого закона я распотрошу Российскую Федерацию. Действуя таким образом, они создали условия для юридического и институционального хаоса, который привел, к большому сожалению, практически во всех случаях к насилию, и в самой России в том числе».

Об этом же, с явным осуждением замыслов политического руководства СССР, говорится на сайте «Электронный музей конституционной истории России»: «Этим законом (речь о Законе от 26 апреля 1990. — В.З.) вводился в действие так называемый «план автономизации», который предполагал возможность наделения автономных республик статусом союзных республик. Внешне демократичный план «повышения статуса автономий» фактически был направлен против РСФСР и нового российского руководства, поскольку стимулировал центробежные тенденции в республиках в составе России. В случае реализации этого плана РСФСР могла бы «потерять» более 50% своей территории с огромными запасами природных ресурсов и более 20 млн человек населения». — Парадоксальным на первый только взгляд образом, сегодня, благодаря политике Путина, Россия со скоростью железнодорожного экспресса несется к реализации этого сценария.

Тем не менее, эта подоплека тогдашних событий, эти подковерные игры не отменяют того факта, что Чечня вышла из состава и России, и Советского Союза на совершенно законных основаниях, по закону СССР от 3 апреля 1990 года.

Самый убойный (как им представляется) аргумент не согласных с этим утверждением является следующий: в Чечне не был, как того требует закон, проведен референдум о выходе из состава РСФСР/СССР.

На это можно ответить только таким же убойным аргументом: Россия вышла из состава СССР, также не проводя никакого референдума. И не все союзные республики после ГКЧП провели у себя референдумы.

Этот аргумент мог еще иметь какую-то силу до путча, до подписания Беловежских соглашений, до официального даже не распада, а роспуска Союза 26 декабря 1991 года (когда Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР) — но после этой даты он потерял всякий смысл.

Если мы согласились с независимостью союзных республик, которые перед провозглашением независимости не провели у себя референдум (даже Путин как будто ничего не говорит против этого) — то как можно по этой причине возражать против независимости Ичкерии? Или вернем не проведшие референдум страны, включая РФ, в несуществующий более СССР?

Кстати, почему референдум не был проведен в Чечне после распада Союза, Ахмед Закаев, председатель Правительства Чеченской Республики Ичкерия за рубежом, в фильме поясняет:

«После распада СССР, когда Россия требовала проведение референдума, это означало не референдум о выходе из несуществующего государства — а в Российскую Федерацию мы не входили. Поэтому проводить референдум о выходе оттуда, где ты не состоишь, это значит подрывать свою правовую основу, отказаться от той легитимной основы своего государства и заведомо идти на поводу у России».

То есть проводить в 92-м или 93-м году референдум о выходе из несуществующего Союза — просто абсурдно, проводить же референдум о выходе из РФ, частью которой Чечня перестала быть еще в 91-м году, — это по существу признать, что она — часть России. Чего, очевидно, Ельцин и добивался.

Что мы имеем в сухом остатке? — В момент смерти СССР Чечня на совершенно законных основаниях не имела уже отношения не только к почившей в бозе советской империи, но и к РСФСР. Поэтому она по определению не могла быть частью провозглашенной 25 декабря 1991 года Российской Федерации. РФ, родившись, изначально не имела в своем составе Чечни.

Это, конечно, не давало спокойно жить, кушать и спать лидеру «новой демократической» России Борису Ельцину. И он еще в ноябре 91-го, накануне роспуска СССР, ввел в Чечено-Ингушетии чрезвычайное положение и попытался провести в Чечне типа СВО. Но тогда российский спецназ получил по зубам и убрался несолоно хлебавши. И после этой первой попытки «наведения конституционного порядка» в Чечне, 11 ноября, Верховный Совет РСФСР признал принятый Ельциным указ о введении ЧП в Чечено-Ингушетии незаконным. И целых три года Чечня была де-факто и де-юре независима.

Сама Россия в этот период не рассматривала Чечню как часть России. 31 марта 1992 года в российскую конституцию был включен Федеративный договор. Он изменил статус автономных республик на суверенные республики, входящие в состав РФ. Договор был подписан представителями 20 субъектов Российской Федерации. Ни Чечено-Ингушской республики, ни Чечни в договоре нет.

Это уже потом, как напоминает в фильме Инна Курочкина, Ельцин, принимая новую конституцию России после известных октябрьских событий 93-го года, вписал Чечню в состав РФ. Совершив, по сути, подлог вроде того, когда российские власти после распада же Союза объявили Россию на правах правопреемницы СССР членом Совбеза ООН. Хотя Россия не была даже простым ооновским членом. Украина, Беларусь — были, а Россия/РСФСР — нет! И уже вписав ее, через год принялись наводить в ней «конституционный порядок», как в своей вотчине! — Ловко, не правда ли?!

Эта информация тщательно утаивалась все эти тридцать с лишним лет после распада Союза не только имперскими властями, но и, странным образом, политиками, называющими себя демократами, и политологами, относящими себя к либеральному лагерю. Слабо верится в то, что они могли не знать/не помнить этих фактов. Впрочем, странной эта забывчивость кажется только на первый взгляд. — Если вспомнить, что в России либерал заканчивается там, где начинается национальный вопрос, это перестает быть странным.

Значит, знали и тщательно скрывали, делали вид, что ничего такого не было. Крайности сошлись в видении России единой и неделимой империей, в стремлении скрыть факты, скрыть правду о том, что Чечня на совершенно законных основаниях, как все 15 союзных республик, обрела независимость. Чтобы теперь иметь возможность со всех площадок Европы, куда они сбежали типа спасаясь от путинского режима, рассказывать нам, что «Крым — это Украина», а вот «Чечня — это Россия». Так до самого сегодняшнего дня не увидев эту причинно-следственную связь: что бойня в Чечне не просто сделала возможным, но предопределила войну в Грузии, украинские события 2014 года, геноцид в Сирии и, наконец, нынешнюю самую страшную, после Второй мировой, войну в Украине.

Выводы.

С какой стороны ни посмотри, Ичкерия — независимое государство.

1. Республика Чечня выстрадала свою независимость по прецеденту Косово.

2. Главный пункт для тех, кто настаивает на скрупулезном соответствии независимости Чечни всем нормам и законам, от российских до мировых.

Чечня провозгласила независимость в соответствии с мировой нормой, закрепленной в уставе ООН: праве народа (в данном случае чеченского) на самоопределение. И по советскому закону от 3 апреля 1990 года.

Это очень важная информация. Одно дело политологические умозаключения маргиналов типа меня о соответствии случая Чечни прецеденту Косово, в тождественности которых надо убеждать общественность. Другое дело — факты, свидетельствующие, что Чечня стала независимой на совершенно законных основаниях. Факты, тщательно скрывавшиеся не только российскими властями, но всеми политическими акторами России.

Это действительно бомба, взрывающая 30 лет выстраивавшуюся не только имперскими властями, но и большинством либералов конструкцию, в которой Чечня была частью России, ее притязания на независимость трактовались поэтому как сепаратизм, а устроенный Россией беспрецедентный в ХХI веке геноцид — как наведение конституционного порядка.

Вадим Зайдман, kasparov.ru

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