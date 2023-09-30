Надеется на «чудо»: раскрыт замысел Путина по срокам войны в Украине

Надеется на «чудо»: раскрыт замысел Путина по срокам войны в Украине5
- 30.09.2023, 8:55
- 7,596
Озвучена дата, на которую сделал ставку Кремль.
Россия не имеет шансов одержать победу в войне против Украины, а потому она стремится затянуть так называемую «СВО» по крайней мере до 2025 года.
Об этом рассказал российский оппозиционер, журналист и социолог Игорь Яковенко в интервью «24 каналу».
«Затягивание до 2024 года – это уже реальность. Если не произойдет ничего совсем неожиданного, то уже никто не предполагает, что война в этом году завершится. Расчет на то, что она переползет на 2025 год, – в этом и есть надежда Путина», - пояснил Яковенко.
Следует отметить, что в 2025 году запланированы выборы в США, и Россия выражает надежду на победу Дональда Трампа, который известен своей симпатией к Путину. Россия надеется, что в таком случае Украина может потерять поддержку со стороны Вашингтона.
«Однако даже в случае победы Трампа США не прекратят помогать нашей стране. Тамошний президент не может сам принять такое решение, потому что зависим от Конгресса», - говорит Яковенко.
Также стоит заметить, что Трамп является довольно непредсказуемым лицом – он может инициировать увеличение помощи Киеву по популистским соображениям.