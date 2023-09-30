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Надеется на «чудо»: раскрыт замысел Путина по срокам войны в Украине

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  • 30.09.2023, 8:55
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Надеется на «чудо»: раскрыт замысел Путина по срокам войны в Украине

Озвучена дата, на которую сделал ставку Кремль.

Россия не имеет шансов одержать победу в войне против Украины, а потому она стремится затянуть так называемую «СВО» по крайней мере до 2025 года.

Об этом рассказал российский оппозиционер, журналист и социолог Игорь Яковенко в интервью «24 каналу».

«Затягивание до 2024 года – это уже реальность. Если не произойдет ничего совсем неожиданного, то уже никто не предполагает, что война в этом году завершится. Расчет на то, что она переползет на 2025 год, – в этом и есть надежда Путина», - пояснил Яковенко.

Следует отметить, что в 2025 году запланированы выборы в США, и Россия выражает надежду на победу Дональда Трампа, который известен своей симпатией к Путину. Россия надеется, что в таком случае Украина может потерять поддержку со стороны Вашингтона.

«Однако даже в случае победы Трампа США не прекратят помогать нашей стране. Тамошний президент не может сам принять такое решение, потому что зависим от Конгресса», - говорит Яковенко.

Также стоит заметить, что Трамп является довольно непредсказуемым лицом – он может инициировать увеличение помощи Киеву по популистским соображениям.

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