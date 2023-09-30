Простоял в очереди 18 часов: белорус рассказал о ситуации на границе с Литвой 1 30.09.2023, 9:01

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Дольше всего задерживают белорусские пограничники.

Ситуация с очередями на границе становится только хуже. Как пишет «Наша Ніва», белорусу пришлось простоять в ожидании на белорусском пункте пропуска больше десяти часов, а потом — еще несколько часов на литовском.

Виктор (имя изменено) на прошлой неделе выезжал из Беларуси через пограничный пункт «Котловка». Мужчина говорит, что проверял очереди на сайте Госпогранкомитета — там было указано около 30 машин, поэтому и решил проходить границу там. При этом, как выяснилось, в этой очереди указывается только транспорт, который стоит в зоне ожидания. А о тех, кто стоит перед этой зоной, не говорится ничего. Там, по словам Виктора, находилось еще несколько десятков авто.

Мужчина стал в очередь утром, а заехал на территорию погранпункта только спустя 13 часов. Еще пять часов ушло на прохождение контроля с белорусской, а затем и литовской сторон.

В сумме белорус провел на границе 18 часов. Несмотря на то, что на белорусской границе стоял намного дольше, Виктор винит в задержках литовских пограничников. По его словам, они «очень медленно работают». При этом он признается, что не заметил, чтобы с литовской стороны была слишком тщательная проверка: «Скорее, те просто не спешат».

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