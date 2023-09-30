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Как почистить 3 кг яблок за пять минут?

  • 30.09.2023, 9:15
  • 1,752
Как почистить 3 кг яблок за пять минут?

Пользователи Сети назвали этот способ идеальным.

Яблоки — очень вкусные и полезные фрукты. Но если для приготовления блюд, варенья, компота нужно очистить очень большое их количество, то это становится проблемой. На Youtube показали экспресс-метод очистки яблок, которые оценили многие зрители.

Говорят, с 3 килограммами фруктов можно справится всего за 5 минут. Понадобится только три предмета:

овощечистка;

шуроповерт;

плоское сверло.

Да, способ может показаться странным и смешным, но довольно эффективным, если верить видео ниже.

Сначала надо хорошо вымыть сверло и вставить его в шуроповерт. Затем нанизать на него яблоко.

Теперь возьмите тарелку, а овощечистку приложите к яблоку. Включите шуроповерт.

Яблоко, которое теперь вращается очень быстро, мгновенно очистится от кожуры. Однако, вероятно, сначала придется немного потренироваться.

Посмотрите, как это происходит, на видео.

Советуем включить субтитры.

В комментариях многие оценили такой лайфхак.

«Супер, когда мне нужно почистить много яблок, эта идея кажется идеальной! Обязательно попробую», — написал один пользователь.

«Супер идея, я обязательно воспользуюсь ею когда-нибудь, вам от меня зачет», — похвалил другой.

«Потрясающая идея!!! Я буду чистить картошку таким способом», — отметил еще один.

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