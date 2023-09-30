Как почистить 3 кг яблок за пять минут?
- 30.09.2023, 9:15
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Пользователи Сети назвали этот способ идеальным.
Яблоки — очень вкусные и полезные фрукты. Но если для приготовления блюд, варенья, компота нужно очистить очень большое их количество, то это становится проблемой. На Youtube показали экспресс-метод очистки яблок, которые оценили многие зрители.
Говорят, с 3 килограммами фруктов можно справится всего за 5 минут. Понадобится только три предмета:
овощечистка;
шуроповерт;
плоское сверло.
Да, способ может показаться странным и смешным, но довольно эффективным, если верить видео ниже.
Сначала надо хорошо вымыть сверло и вставить его в шуроповерт. Затем нанизать на него яблоко.
Теперь возьмите тарелку, а овощечистку приложите к яблоку. Включите шуроповерт.
Яблоко, которое теперь вращается очень быстро, мгновенно очистится от кожуры. Однако, вероятно, сначала придется немного потренироваться.
Посмотрите, как это происходит, на видео.
Советуем включить субтитры.
В комментариях многие оценили такой лайфхак.
«Супер, когда мне нужно почистить много яблок, эта идея кажется идеальной! Обязательно попробую», — написал один пользователь.
«Супер идея, я обязательно воспользуюсь ею когда-нибудь, вам от меня зачет», — похвалил другой.
«Потрясающая идея!!! Я буду чистить картошку таким способом», — отметил еще один.