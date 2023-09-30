Ликвидация Черноморского флота РФ: эксперт раскрыл «огненный» сценарий
- 30.09.2023, 9:19
- 2,322
Украина уже обладает этими возможностями.
Черноморский флот можно уничтожить двумя способами, заявил военно-морской эксперт, обозреватель Defence Express, капитан 1-го ранга в отставке Владимир Заблоцкий.
«Первый предполагает наличие флота – линейный ответ, флот на флот. Впрочем, это невозможно, потому что у нас нет флота. Поэтому для нас существует второй способ – асимметричный ответ с использованием тех средств, которые нам доступны. И мы это успешно делаем», - подчеркнул он в интервью «Главреду».
Эксперт пояснил, что в результате противник оказался дезориентирован, потому что не понимает, откуда и когда будет нанесен очередной новый удар.
«Наша задача – уменьшить военный потенциал флота и противника в целом, чтобы у него не было и мысли даже искоса смотреть в сторону Украины», - отметил он.
Собеседник пояснил, что Украина уже обладает возможностями для нанесения ударов по Черноморскому флоту.
«Конечно, ракеты Taurus улучшат наш потенциал, но я бы не сказал, что они критически необходимы. Кроме того, 50 надводных дронов нам пообещала Германия. Я не думаю, что они лучше украинских морских дронов, потому что наше вооружение прошло проверку боем, у него хороший бэкграунд. Возможно, немецкие дроны можно будет использовать как противоминные средства. Мы уже сейчас можем закрыть небо над северо-западной акваторией Черного моря и проводить минные операции», - добавил Заблоцкий.