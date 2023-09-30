«За пять часов заработок больше 500 рублей» 30.09.2023, 9:36

В Беларусь пришла мода на странные наклейки на лбу.

Видели на улицах людей с большими яркими полосками на лбу, шее или животе? Можно принять это за очередной модный тренд (чем только не украшают себя в 2023-м?), хотя сами пользователи называют клейкие ленты заменителем ботокса и даже пластических операций. Сайт onliner.by разбирался, что такое тейпы и работают ли они.

«За пять часов заработок больше 500 рублей»

Громко о тейпировании в белорусских соцсетях заговорили в последние пару лет. Во многом благодаря блогеру, известной под ником Miss Mo (сейчас у Ирины почти 200 тыс. подписчиков в Instagram). Саму себя она называет «тейпанутой» и «создателем профессии тейполог».

Путь в тейпирование начался для героини в 2019 года: она сама мучилась от глубокой морщины на лбу и хотела найти способ, как от нее избавиться. Ботокс до 30 показался не лучшим выходом, а вот тейпы — интересной альтернативой. Тогда Ирина заказала тейпы с AliExpress и начала клеить их себе сама — без видеоуроков, по наитию. Немного об основах анатомии рассказал бывший муж, врач по профессии.

В тот момент даже при большом желании отыскать специалиста по тейпированию в Минске было непросто. У самой Miss Mo был блог на несколько тысяч подписчиков, где она и показывала свои эксперименты.

— Я начала фотографировать до и после. И результат действительно был! И я подумала: раз на мне сработало, значит, и на других может. Попробовала на муже, на сестре, на маме. Результат у всех был виден сразу же после первой процедуры.

После успешных экспериментов Ирина решила заняться этим профессионально и пошла учиться. Учебы было много, в разных школах онлайн и офлайн, в Беларуси и не только.

— А большая ли разница, клеить тейпы самому или обращаться к специалисту?

— Самостоятельно можно избавиться от морщин на лице, особенно если дополнять это массажем. Но эффективнее ходить к профессионалу, потому что у него более широкая база знаний. Дома хорошо поддерживать тот результат, который вы получили у тейполога. Лучше ходить курсом один-два раза в неделю вместе с массажем.

Но я не могу с ходу сказать, сколько именно процедур нужно. Универсального ответа нет. Это как у тренера в спортзале на первой встрече спросить, через сколько у меня будет пресс. Все индивидуально.

По словам Miss Mo, в руках профессионала тейпы практически универсальны. Они могут помочь бороться с морщинами, отеками, целлюлитом, лишним весом, подтянуть кожу и повлиять на осанку. Использовать их можно с 18 лет и до бесконечности. С возрастом эффекта достигать сложнее, хотя «визуально сбросить минимум 10 лет можно и в 70».

Изначально тейпы придумали для помощи спортсменам. Разработал методику японский врач Кензо Казе в 1970-х. Направление получило название «кинезиологическое тейпирование». Клейкая лента нужна была для поддержания суставов и равномерного распределения нагрузки на мышцы — исключительно ради здоровья. К идее использовать их на лице пришли гораздо позже. Но, как напоминает Ирина, ботокс тоже изначально использовали только в медицинских целях.

— А тейпами можно навредить? Ведь ты сам, без подготовки наклеиваешь что-то на свое лицо…

— Не рекомендую делать, как я прошлом: просто купить тейпы и начать клеить их на лицо, ни с того ни сего. (Спойлер: именно так мы и поступим во второй части текста. — Прим. Onlíner.)

Есть противопоказания: акне, прыщи, родинки, онкология. Но навредить себе с первого раза невозможно. Максимум, что может быть, — появятся покраснения на коже, которые пройдут в течение суток. Поэтому лучше пройти хотя бы базовый курс для самотейпирования.

Ирина, кстати, использует тейпы как часть своего образа. Сначала выбирает тейпы на выход, а потом наряд под них. И так поступает не только она: есть впечатление, что девушки подписали тайное соглашение не удивляться ярким полоскам на лицах друг друга в общественных местах.

Неужели тейпы нужно носить на лице целыми сутками?

— Все зависит от зоны. Например, чтобы избавиться от отечности, достаточно носить тейпы четыре-пять часов в день. А для того, чтобы в принципе заметить разницу, хватит даже часа. Наклеенные по мышечной технике тейпы, которые помогают убирать морщины, лучше носить дольше. Лучше делать это днем, а не ночью, поэтому неудивительно, что девушки появляются в тейпах на улице.

Начнем с того, что эта методика пришла из спортивной медицины, в которой она действительно эффективно используется как дополнительный метод в лечении и реабилитации после травм и заболеваний мышц.

Точка приложения в косметологии — противоотечное и профилактическое в отношении морщин действие на кожу лица. Да, действительно растяжимая клейкая лента помогает (при правильном нанесении) нормализовать отток лимфы, тем самым снимая отечность. Также она фиксирует кожу, помогая контролировать мимические движения, и в итоге ограничивает активность мышц лица подобно ботулотоксину. Доступность тейпов, безусловно, тоже плюс.

Теперь минусы.

Нет никакой доказательной базы по эффективности и безопасности тейпирования лица.

Также с точки зрения воздействия ленты и клея на кожу есть риск нарушения барьерной функции кожи. Как следствие, возникновение дерматитов. Кстати, это случилось лично с моей кожей при попытке использовать тейп после травмы.

Для того, чтобы проводить такие процедуры безопасно, нужно иметь хорошие знания анатомии лица, ведь при неправильном использовании тейпы могут даже усугубить те проявления, с которыми мы боремся. К тому же методика не очень удобна в применении, да и эффект может быть незаметным.

«А это что, из-за болезни?»

Завершающий этап: конечно, мы решили проверить тейпы на себе. Первая проблема, с которой мы столкнулись, — это их покупка. Тейпы не находились ни в магазинах медтехники, ни в спортмаркетах, ни в точках с корейской косметикой — именно там рекомендовали поискать советчики из интернета. «До вас забрали последнюю упаковку», «Ждите, скоро должна быть поставка», «Можно купить только под заказ».

Отхватив наконец заветную коробочку в районе изобильной всеми чудесами мира Комаровки, мы отправились тестировать загадочную клейкую ленту. Инструкция обещала решение практически всех проблем (разве что катушка сама не переписывается с парнями в Tinder). Любимая методика из всего предложенного списка — избавление от второго подбородка путем его заклеивания. Нет подбородка — нет проблемы.

А вот дальше коробочка ввела в ступор. Как именно наклеивать ленту, по паре строчек в инструкции было совершенно непонятно. Полное ощущение, что перерезаешь провод у бомбы в экшен-сцене: действуешь наобум, а результат полностью непредсказуем.

Вывод первый: самостоятельно клеить тейпы действительно бессмысленно. Нужно как минимум пройти курс, а лучше вживую получить консультацию от специалиста. Запасной вариант — быть врачом и прекрасно разбираться в анатомии.

Но суть эксперимента не только в том, чтобы проверить действие тейпов на себе, но и чтобы посмотреть на реакцию окружающих. Поэтому, наклеив полосы по линиям внутренних ощущений, отправляемся в люди. Лайт-версия гламурного Франкенштейна готова.

Никаких комментариев на эту тему от прохожих мы не получили, но с десяток удивленных взглядов точно словили. Выразил общее мнение прохожих Юрий:

— А это что, из-за болезни? Нет? Тогда думаю, что это глупость. Такие косметические процедуры не для посторонних глаз. Их нужно делать дома. А если это способ привлечь к себе внимание, то он не самый приятный. Если у человека травма и нужно носить пластырь по медицинским показаниям, тогда никаких вопросов. Но так это выглядит очень странно.

То же самое можно сказать и об ощущениях. Кожу довольно сильно стягивает, а на солнце тейпы очень нагреваются. Кажется, что все лицо обклеено пластырем — точно не самый приятный элемент на лице. Даже после снятия еще минут 30 сохраняется ощущение, что над лицом продолжается эксперимент. Может, так и ощущается эффективность?

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