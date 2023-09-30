ВСУ взяли важную высоту под Бахмутом 30.09.2023, 9:40

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Фото: Reuters

Украинские войска продвинулись возле Клещеевки.

Силы обороны Украины продолжают проводить наступательные операции в районе Бахмута и продвинулись в этом направлении. В частности, ВСУ удалось захватить высоту вблизи Клещеевки. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны (ISW). Также продолжаются жесткие бои неподалеку Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.

Украинские войска также пытались атаковать возле Курдюмовки и попытались перерезать железнодорожный путь, который проходит через этот населенный пункт, пишут аналитики ISW.

Связанный с Кремлем блогер утверждал, что 28 сентября украинские силы временно перерезали железнодорожный путь возле Клещеевки, но затем российские силы отбили их и отодвинули к западу от колеи.

Российские войска проводили ограниченные контратаки в районе Бахмута, но не добились успехов. Так, Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили атаку россиян вблизи Клещиевки. Российский военный блогер утверждал, что российским силам не удалось успешно осуществить контратаку вблизи Андреевки, Клещеевки и Григорьевки (расположенной в 8 км к северо-западнее от Бахмута).

Другой военный блогер заявлял, что российские войска провели перегруппировку вблизи Клещиевки и намерены захватить этот населенный пункт. Однако, вероятно, в настоящее время у российских сил недостаточно боевых ресурсов для осуществления такой операции.

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