закрыть
30 сентября 2023, суббота, 10:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Офицер СВР: Путин издевался над Нарышкиным, потому что тот сдал военную тайну

1
  • 30.09.2023, 9:59
  • 7,194
Офицер СВР: Путин издевался над Нарышкиным, потому что тот сдал военную тайну

Планы Кремля по нападению на Украину были преждевременно раскрыты.

Живущий во Франции бывший советский разведчик, экс-сотрудник КГБ и СВР Сергей Жирнов считает, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин унизил главу Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкин на заседании Совета безопасности РФ, которое состоялось за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину, поскольку тот преждевременно раскрыл планы российских властей.

Такое мнение он высказал в интервью основателю издания gordonua.com Дмитрию Гордону.

Гордон спросил у собеседника, есть ли, по его мнению, агенты американских спецслужб в российской власти.

«Вот у меня вызывает подозрение Нарышкин, у которого бизнес, оказывается, на Западе. Ничего себе руководитель Службы внешней разведки с бизнесами на Западе! Это вообще фантастика. И он как-то так нерешительно возражал Путину... Помните, тот его загнал во время того знаменитого заседания Совета безопасности России перед полномасштабным вторжением?» – спросил Гордон.

«Он же сдал, на самом деле, военную тайну, поэтому Путин над ним издевался, – ответил Жирнов. – Потому что, представляете, Путин выходит, устраивает театр по поводу того, что «давайте мы, типа, признаем пока эти самые недоделанные две республики», а Нарышкин говорит: «А я выступаю за присоединение этих республик к Российской Федерации».

Бывший советский разведчик убежден, что Путин не ожидал такого предложения от Нарышкина, и спрогнозировал, какой диалог между ними мог бы состояться без камер.

«Путин ему говорит: «Ты чего, охренел? Об этом речь есть, но не сейчас. Об этом мы должны поговорить только 30 сентября, когда мы собираемся проводить там референдумы. А ты сегодня нам уже [это предложил]. Ты , Нарышкин, идиот какой-то?» – процитировал предполагаемую беседу Жирнов.

Он удивлен, что Нарышкин после этой оплошности не понес вообще никакого наказания.

«При [советском диктаторе Иосифе] Сталине вот такой Нарышкин вылез бы – и все, до свидания. Тут же тюрьма и – не знаю – «Новичок» какой-нибудь и сердечный приступ. [Но в современной России] Нарышкин до сих пор – совершенно здоровый человек, ничего с ним не происходит, он дает какие-то интервью…» – сказал Жирнов.

Возвращаясь к вопросу об агентах западных спецслужб в окружении Путина, бывший советский разведчик сказал, что их там «огромное количество, каждый второй, если не каждый первый».

«Во-первых, агент ЦРУ в кабинете Путина, самый главный, – Владимир Владимирович Путин. Это самый большой агент ЦРУ. Потому что это человек, который сделал столько жути для Российской Федерации и столько приятного для всех иностранных государств. Он, кстати, одновременно является агентом ЦРУ, агентом «Моссада», агентом НАТО, агентом Китая, агентом Турции и агентом даже Зимбабве. Чем ему платит Зимбабве, я не знаю. Но, я так думаю, что, наверное, каким-то шаманами, бананами или кофе», – сказал Жирнов.

При этом он так и не ответил, связан ли, по его мнению, с западными спецслужбами Нарышкин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип
Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество «Ник и Майк»