Офицер СВР: Путин издевался над Нарышкиным, потому что тот сдал военную тайну 1 30.09.2023, 9:59

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Планы Кремля по нападению на Украину были преждевременно раскрыты.

Живущий во Франции бывший советский разведчик, экс-сотрудник КГБ и СВР Сергей Жирнов считает, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин унизил главу Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкин на заседании Совета безопасности РФ, которое состоялось за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину, поскольку тот преждевременно раскрыл планы российских властей.

Такое мнение он высказал в интервью основателю издания gordonua.com Дмитрию Гордону.

Гордон спросил у собеседника, есть ли, по его мнению, агенты американских спецслужб в российской власти.

«Вот у меня вызывает подозрение Нарышкин, у которого бизнес, оказывается, на Западе. Ничего себе руководитель Службы внешней разведки с бизнесами на Западе! Это вообще фантастика. И он как-то так нерешительно возражал Путину... Помните, тот его загнал во время того знаменитого заседания Совета безопасности России перед полномасштабным вторжением?» – спросил Гордон.

«Он же сдал, на самом деле, военную тайну, поэтому Путин над ним издевался, – ответил Жирнов. – Потому что, представляете, Путин выходит, устраивает театр по поводу того, что «давайте мы, типа, признаем пока эти самые недоделанные две республики», а Нарышкин говорит: «А я выступаю за присоединение этих республик к Российской Федерации».

Бывший советский разведчик убежден, что Путин не ожидал такого предложения от Нарышкина, и спрогнозировал, какой диалог между ними мог бы состояться без камер.

«Путин ему говорит: «Ты чего, охренел? Об этом речь есть, но не сейчас. Об этом мы должны поговорить только 30 сентября, когда мы собираемся проводить там референдумы. А ты сегодня нам уже [это предложил]. Ты , Нарышкин, идиот какой-то?» – процитировал предполагаемую беседу Жирнов.

Он удивлен, что Нарышкин после этой оплошности не понес вообще никакого наказания.

«При [советском диктаторе Иосифе] Сталине вот такой Нарышкин вылез бы – и все, до свидания. Тут же тюрьма и – не знаю – «Новичок» какой-нибудь и сердечный приступ. [Но в современной России] Нарышкин до сих пор – совершенно здоровый человек, ничего с ним не происходит, он дает какие-то интервью…» – сказал Жирнов.

Возвращаясь к вопросу об агентах западных спецслужб в окружении Путина, бывший советский разведчик сказал, что их там «огромное количество, каждый второй, если не каждый первый».

«Во-первых, агент ЦРУ в кабинете Путина, самый главный, – Владимир Владимирович Путин. Это самый большой агент ЦРУ. Потому что это человек, который сделал столько жути для Российской Федерации и столько приятного для всех иностранных государств. Он, кстати, одновременно является агентом ЦРУ, агентом «Моссада», агентом НАТО, агентом Китая, агентом Турции и агентом даже Зимбабве. Чем ему платит Зимбабве, я не знаю. Но, я так думаю, что, наверное, каким-то шаманами, бананами или кофе», – сказал Жирнов.

При этом он так и не ответил, связан ли, по его мнению, с западными спецслужбами Нарышкин.

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