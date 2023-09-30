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В Витебске белоруска заказала мебель — а получила бессонницу

  • 30.09.2023, 10:04
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В Витебске белоруска заказала мебель — а получила бессонницу

В итоге суд рассматривал три иска.

Изготовитель мебели не смог вовремя поставить витеблянке гарнитур, поэтому женщина решила не платить. В итоге они обменялись исками в суд. На результат данного спора, размещенный в Банке судебных решений, обратил внимание телеграм-канал «LIVE Витебск, я гуляю!».

Жительница Витебска заказала корпусную мебель. 20 мая 2022 года она заключила договор и оплатила первый взнос в 3 тыс. рублей. После исполнения заказа женщина должна была выплатить оставшуюся сумму — 5140 рублей.

Договором срок поставки ограничивался 21 днем, но мебель витеблянка получила только 17 февраля 2023 года — почти через 9 месяцев. Она отказалась платить и заявила, что теперь предприятие ей должно почти 19 тыс. рублей неустойки.

В судебном заседании представитель ЧТУП заявил, что работа по изготовлению мебели не была выполнена в установленный договором срок по причине неоднократного внесения витеблянкой изменений в размеры мебели после контрольного замера жилого помещения, поэтому исковые требования женщины о защите прав потребителя он не признает. Женщина же на суде уменьшила размер исковых требований — до 8,6 тыс. рублей и согласилась выплатить основной долг в сумме 2140 рублей.

В итоге суд решил, что изготовитель должен выплатить клиентке 2080 рублей — неустойку и проценты за пользование чужими деньгами, а последняя должна предприятию 4230 рублей. Получается, что гарнитур для витеблянки обошелся в 5150 рублей вместо 8140.

Но на этом женщина не остановилась и заявила иск к ЧТУП о взыскании денежной компенсации морального вреда на 1700 рублей. По ее словам, она «испытывала чувство дискомфорта незавершенностью дел и угрызения совести, поскольку попала в такую ситуацию, а безответственное поведение ответчика, его длительное злоупотребление доверием и возникшее желание привлечь его к гражданской ответственности вызывали у нее чувства несправедливости и незащищенности». Кроме того, она заявила, что в результате действий ответчика у нее появилась бессонница.

Суд удовлетворил ее иск о взыскании денежной компенсации морального вреда, но уменьшил сумму до 300 рублей.

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