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Зеленский объявил о создании нового Альянса оборонных индустрий

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  • 30.09.2023, 10:11
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Зеленский объявил о создании нового Альянса оборонных индустрий

Есть первые участники.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий. К нему могут присоединиться производители оружия и военной техники по всему миру, при этом первые 13 компаний уже стали участниками.

Об этом заявил глава украинского государства во время Форума оборонных индустрий, передает корреспондент РБК-Украина.

«Сегодня на этом форуме мы объявим о создании альянса оборонных индустрий - альянса, который ценит международное право и умеет работать для реальной защиты международного права, безопасности. И я говорю не только об Украине, а о безопасности любой нации в мире от любого какой агрессии», - заявил Зеленский.

По его словам, Украина разработала соответствующую базовую декларацию как основу альянса. И к нему могут присоединиться производители оружия и военной техники со всего мира, которые «разделяют намерение дать реальную защиту от агрессий в рискованных условиях современности».

«Сегодня на старте эту декларацию уже подписало 13 выдающихся компаний, готовых вместе с Украиной строить новый арсенал свободного мира», - рассказал Зеленский.

Кроме того, глава государства объявил - Украина разрабатывает специальный экономический режим для оборонно-промышленного комплекса.

«Чтобы дать все возможности реализовать свой потенциал каждой компании, работающей ради обороны в Украине и с Украиной или которая хочет прийти в Украину», - добавил Зеленский.

Форум оборонных индустрий

В Украине проходит Форум оборонных индустрий с участием украинских и иностранных производителей оружия. Мероприятие призвано зафиксировать достижения нашего оборонно-промышленного комплекса.

Цель Украины продемонстрировать то, что уже умеет и рассмотреть то, что может добавить к возможностям, в частности через создание новых производств в стране, через локализацию с партнерами.

Как сообщали в МИД, в Форуме принимают участие, по меньшей мере, 165 оборонных компаний из 26 стран.

Среди участников форума и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Который отметил изобретательность украинской оборонной промышленности и заявил, что «оружие для Украины - это путь к миру».

Для участия в Форуме также в Киев приехал и министр обороны Франции Себастьен Лекорню. Он прибыл с делегацией представителей компаний, специализирующихся на производстве военной техники.

Уже известно, что Украина подписала около 20 соглашений с французскими оборонными предприятиями.

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