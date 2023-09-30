закрыть
30 сентября 2023, суббота, 10:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Украине ликвидировали «кучу» капитанов РФ

1
  • 30.09.2023, 10:35
  • 1,952
В Украине ликвидировали «кучу» капитанов РФ

«Грузом 200» стала большая группа офицеров врага.

В Украине ликвидированы (стали «грузом 200») куча российских капитанов и еще несколько офицеров.

Уничтожены три капитана противника, а также лейтенант и старший лейтенант, написал на своем Telegram-канале офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, известный под позывным «Штирлиц».

По его данным, ликвидированы три капитана РФ - Артем Туев, Александр Кулаков и Вадим Левашов. Кроме того, «минусованы» лейтенант Даниил Калинкин и старший лейтенант-«мобик» Владимир Давыденко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип
Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество «Ник и Майк»