В Украине ликвидировали «кучу» капитанов РФ 1 30.09.2023, 10:35

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«Грузом 200» стала большая группа офицеров врага.

В Украине ликвидированы (стали «грузом 200») куча российских капитанов и еще несколько офицеров.

Уничтожены три капитана противника, а также лейтенант и старший лейтенант, написал на своем Telegram-канале офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, известный под позывным «Штирлиц».

По его данным, ликвидированы три капитана РФ - Артем Туев, Александр Кулаков и Вадим Левашов. Кроме того, «минусованы» лейтенант Даниил Калинкин и старший лейтенант-«мобик» Владимир Давыденко.

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