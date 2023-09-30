В Украине ликвидировали «кучу» капитанов РФ

В Украине ликвидировали «кучу» капитанов РФ1
- 30.09.2023, 10:35
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«Грузом 200» стала большая группа офицеров врага.
В Украине ликвидированы (стали «грузом 200») куча российских капитанов и еще несколько офицеров.
Уничтожены три капитана противника, а также лейтенант и старший лейтенант, написал на своем Telegram-канале офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, известный под позывным «Штирлиц».
По его данным, ликвидированы три капитана РФ - Артем Туев, Александр Кулаков и Вадим Левашов. Кроме того, «минусованы» лейтенант Даниил Калинкин и старший лейтенант-«мобик» Владимир Давыденко.