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Подоляк: В окружении Лукашенко смотрят в будущее и видят юридическую ответственность

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  • 30.09.2023, 10:42
  • 1,386
Подоляк: В окружении Лукашенко смотрят в будущее и видят юридическую ответственность

«Пропетлять» уже не получится.

Почему белорусский диктатор Александр Лукашенко говорит одно, а его подчиненные другое?

Об этом сайт zerkalo.io поговорил с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

— В октябре 2022-го Александр Лукашенко заявил, что Беларусь принимает участие в войне в Украине: «Да, мы лечим. Да, мы кормим людей». А недавно главу МИД Беларуси Сергея Алейника спросили, видит ли он ситуацию, при которой наша страна могла бы поддержать Россию в войне против Украины. Он ответил: «Нет». И добавил, что Беларусь будет продолжать «делать все, что в наших силах», для достижения мира в Украине. Как вы думаете, почему Лукашенко говорит одно, а его подчиненные другое?

— Наверное, потому что некоторые подчиненные смотрят в далекое будущее и в ту юридическую ответственность, которая будет наступать в момент финализации этой войны. Она идет 19 месяцев, и понятно, что никакого компромисса, никаких «Минских соглашений», когда фиксируется статус, при котором Россия — не проигравшая сторона, не будет.

И, соответственно, мы тогда будем рассматривать вопросы не насчет лечения, а откуда российские войска попали на территорию Черниговской и Сумской областей? Почему они шли по этому маршруту до Киева? Откуда они получали снабжение? Какая техника была сконцентрирована? Что такое Мозырский нефтеперерабатывающий завод? Откуда наносились удары авиацией и где стояли «Искандеры»? Мы все это будем рассматривать.

Я не сомневаюсь, что многие чиновники из правительства Лукашенко тоже прекрасно понимают, что есть факты, а есть слова. Пропетлять в традиционной манере Лукашенко — сегодня сказал, завтра забыл о том, что говорил, и сказал другое — не получится. Юридическая ответственность — это очень важный параметр, который, безусловно, многих сдерживает от каких-то заявлений в стиле Лукашенко. Кстати, ему тоже нужно понять, что политическая ответственность — это политическая ответственность, а юридическая — юридическая.

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