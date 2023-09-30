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Немецкий бэтмобиль: на продажу выставили культовый спорткар BMW

  • 30.09.2023, 10:58
  • 1,250
Немецкий бэтмобиль: на продажу выставили культовый спорткар BMW
Фото: Bring a Trailer

Автомобиль 1974 года имеет отличное состояние и небольшой пробег.

На аукционе Bring a Trailer выставили редкий спорткар BMW E9 в версии 3.0 CSL 1974 года выпуска. Автомобиль имеет отличное состояние и небольшой пробег. Подробности об авто сообщили на сайте аукционного дома.

BMW 3.0 CSL выпускался с 1971 до 1975 года. Всего было построено 1265 таких автомобилей.

Внешне спорткар отличается от стандартного BMW E9 новым кузовным обвесом с расширителями колесных арок. Спереди возле капота есть характерные «плавники».

Фото: Bring a Trailer

Сзади установлен массивный спойлер. Внешний вид авто дополняют декоративные полосы в цветах подразделения BMW M Motorsport.

Фото: Bring a Trailer

BMW 3.0 CSL получил спортивные амортизаторы Bilstein с улучшенными пружинами и дисковые тормоза для всех четырех колес. Пробег авто составляет всего 47 тысяч км.

В интерьере установлены два спортивных сиденья спереди и задний диван. В отделке автомобиля присутствуют черная кожа и дерево.

Фото: Bring a Trailer

BMW 3.0 CSL оснащен 3,2-литровым атмосферным двигателем мощностью 206 л.с. и 292 Нм крутящего момента. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач Getrag.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,9 секунды. Максимальная скорость составляет 220 км/ч.

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