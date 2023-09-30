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Шабаш в Москве: Путин «кинул» россиян, а на ТВ его проигнорировали

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  • 30.09.2023, 11:13
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Шабаш в Москве: Путин «кинул» россиян, а на ТВ его проигнорировали

Глава РФ, вопреки обычаю, не появился после «Гойды» Охлобыстина.

Накануне в Москве состоялся «шабаш патриотов», который торжественно назвали концертом и пригласили на него карманных кремлевских артистов. Хотя от других пропагандистских мероприятий он ничем не отличался, в этом году шоу прошло неожиданно тихо. Диктатор-президент Владимир Путин на нем так и не появился, несмотря на ожидания россиян, а на ТВ вообще проигнорировали сборище с флажками, пишет obozrevatel.com.

Это может свидетельствовать о том, что тиран частично примирился с мыслью о деоккупации и пытается не напоминать народу о своих проваленных планах. РосСМИ также довольно сухо описали концерт, хотя приглашены были всероссийские звезды.

«Шабаш» продолжал два часа. На нем выступили исполнители, регулярно участвующие в подобных мероприятиях – Владимир Машков, Shaman, Александр Маршал, певица Зара, Олег и Родион Газмановы, Стас Пьеха, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Николай Басков.

Обычно на таких концертах после «Гойды» Охлобыстина появляется Путин с очередной речью о «нацистах-сатанистах» и «загнивающем Западе», но на этот раз «патриотам» даже видео их лидера не показали. В то время он, по данным пропагандистов, был на открытии Международной парламентской конференции «Россия – Латинская Америка».

Не получилось у зрителей концерта и показаться на телеэкранах. Ранее топовые провластные каналы откладывали свои кровожадные политшоу, чтобы показать «единство» РФ, а в этот раз недоступна была даже интернет-трансляция.

Судя по слабой реакции на событие, ничего нового россияне не увидели – кучка кремлевских артистов снова исполнила свой арсенал «вдохновляющих и патриотических» песен, прославляющих войну, а особенно безумный поэт зачитал стихотворение о свастике.

Иронично, что концерт проходил под лозунгом «Одна страна. Одна семья. Одна Россия», что подозрительно перекликается с девизом нацистской Германии «Один народ, один рейх, один фюрер».

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