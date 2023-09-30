«В детстве я не кукол наряжала, а продавала хомяков» 30.09.2023, 11:31

После 8-ми лет в Европе белоруска вернулась домой и создала свой бренд одежды.

Рассказывая о том, как появилось ее детище, создательница бренда ESPIREO Наталия Тарасевич так заразительно хохочет, что трудно себе представить факапы, весомые денежные потери и слезы, которые были на этом пути. Ее интервью smartpress.by – честная история о том, как девушка с европейским образованием и 8-летним опытом жизни за границей решила вернуться в Беларусь и запустить собственное дело в 2020-м.

От продажи хомяков… до своего бренда одежды

Наталия – предприниматель по призванию. С детства прокачивала – стрессоустойчивость и силу воли (профессионально занималась спортом, закончила училище олимпийского резерва и БГУФК), генерировала идеи стартапов (от продажи наклеек с «Гарри Поттером» до хомяков) и готовила почву для международной карьеры:

– У меня был ранний старт: я закончила школу в 16, получила спортивное образование, а потом выиграла грант на обучение в SSE (Стокгольмская школа экономики) – и уехала из Беларуси. Прожила в Европе 8 лет, работала в крупной инвестиционной компании.

Условия на работе были прекрасными: получала я намного больше, чем сейчас. Да и вообще, грех жаловаться, когда твоя работа включает в себя командировки с проживанием в пятизвездочном отеле и прогулки на яхте. Но… Я выгорела, и мне стало скучно. Понимаю, как это звучит, простите (смеется). Если бы я знала, что будет дальше…

А дальше Наталия решила попробовать себя в стратегическом консалтинге и международной компании McKinsey – одной из самых известных в этой сфере. Потратила три месяца на подготовку, прошла специальные курсы… Но на собеседовании это не сильно помогло.

– Вышла с полным пониманием, что меня не возьмут, купила себе ведро кофе «раф» и пошла, рыдая, гулять по Питеру (один из филиалов компании находится в Санкт-Петербурге). Ох, хотела бы я сейчас поплакать в красивом городе – с большим рафом и большой зарплатой (на прежней работе Наталия получала порядка 2 тыс. евро в месяц – Прим.редакции).

Наматывала круги и думала: что теперь делать? От своей работы я устала и зашла в тупик. На эту меня, судя по всему, не возьмут. В какую сферу податься? И вспомнила, что на тех самых подготовительных курсах познакомилась с классными ребятами, которые создавали одежду. Хм… А почему бы не привозить одежду этих и других талантливых дизайнеров в Беларусь?

В конце 2019-го я вернулась домой и оформила первую доставку вещей из-за границы в Минск. Хотя до этого говорила, что «больше ни ногой в эту «деревню» Беларусь» – и жизнь меня наказала за снобизм (смеется).

Опыт перепродажи оказался не слишком удачным: себестоимость вещей была выше их качества. Наталия подумала и решила: а почему бы не попробовать создать самой то, что действительно будет ей нравиться?

– Весной 2020-го, ровненько к первой волне ковида, мы начали работать над своим брендом. С учетом того, что происходило во всем мире в последние три года, считаю достижением то, что мы сейчас сидим в этом шоуруме – и я даю вам интервью.

Конечно, и поплакать за это время не раз приходилось – надо же как-то сбрасывать этот постоянный стресс. Еще один способ – бег. Были моменты, когда я бежала на максимальной скорости, сколько хватало сил, до рези в ребрах, чтобы избавиться от тревоги. Потому что свой бренд – это огромная ответственность: перед сотрудниками, подрядчиками, арендаторами, государством… Ты всем должен, ни перед кем нельзя облажаться – и перед собой тоже, конечно.

Такого момента, чтобы я могла расслабиться и выдохнуть с облегчением, за эти три года пока не случилось.

Усталость и тревога сказываются не только на самочувствии и работоспособности, но и на взаимоотношениях с командой, жизненной энергии в целом. Поэтому сейчас я стараюсь ложиться спать до 23:00, разрешаю себе не быть «суперпродуктивной», много разговариваю с близкими о том, что чувствую… И забронировала домик в лесу, чтобы несколько дней посидеть в тишине и покое.

Ошибки ценой в $14 тысяч

Из-за чего столько волнений и переживаний? Ну, например, одна из ошибок стоила Наталии как минимум $14 тысяч. А ошибок было немало.

– Бизнес-образование не растит бизнесменов, это было мое глубочайшее заблуждение. Хорошие бизнес-школы создают крутых, высокооплачиваемых специалистов топовых компаний мира, но не предпринимателей. Кроме того, они не дают специфические знания о конкретной индустрии. Вы начинаете с нуля изучать новую среду обитания, и во время этого обучения допустите миллион ошибок.

Моя самая болезненная – неисправимый оптимизм. Я взяла на себя те риски, которые брать на том этапе точно не стоило: была уверена, что выплывем.

Выплыли, но с потерей суммы, за которую можно было купить машину. Ну, что ж: у меня остался мой бренд… и проездной на метро (смеется).

Выводы сделала: нельзя вкладывать в проект всё, что у тебя есть, и сдувать свою подушку финансовой безопасности под ноль. Всегда должны быть отложены деньги на покрытие хотя бы месячной суммы всех расходов. Это первое.

Второе: нужно обязательно тестировать материалы. Я поняла, что некоторые из наших свитеров скатываются лишь в тот момент, когда они уже активно продавались. Пришлось снять с продажи всю партию: репутация стоит дороже.

Ну, и третье: просто необходимо тренировать насмотренность, изучать тренды, формировать дизайнерскую чуйку (хоть я себя, по-прежнему, дизайнером не считаю). Теперь я могу сказать «нет» изделию, если понимаю, что людям оно не зайдет. Не надо идти до конца, если очевидно, что это плохо – и так во всех сферах жизни.

Реально ли превратить белорусский бренд в популярный масс-маркет?

Сегодня ESPIREO создает нескучную базовую одежду, «образы, как из Пинтереста и у модных стритстайл-блогеров». Концепция сформировалась не сразу.

– Поначалу мы отшивали офисную одежду, к которой привыкла я сама. Но потом мне захотелось большего – охватить максимум женской аудитории – а как это сделать, я не знала. Ну, откуда бы мне знать? Вы же помните, что я в детстве не кукол наряжала, а занималась продажей хомяков.

Так что, какое-то время мы потратили на блуждание в трех соснах и поиск своего лица. Сейчас это стильная, расслабленная, лаконичная и актуальная «база».

А как оставаться актуальными, если коллекции создаются задолго до текущего сезона? Наталия говорит – секрет в насмотренности.

– Есть ткани, которые смело можно покупать за год (условно – черная костюмная). А вот угадать с трендовыми цветами, принтами и силуэтами, конечно, сложнее. Можно прогадать и, в желании сэкономить, потерять деньги.

Мы составляем коллекцию за 4-6 месяцев до её выпуска. Осеннюю коллекцию мы финализировали в апреле этого года, и сейчас убеждаемся, что попали во все тренды. Как это делать? Смотреть! На модных блогеров и фотографов, трендсеттеров типа Беллы Хадид, Хейли Бибер, стилистов (фэшн и коммерческих), на топовые международные бренды, которые задают тренды.

Нужно, как сова, постоянно смотреть во все стороны, чтоб улавливать какие силуэты, длины, цвета сейчас актуальны – и брать то, что подходит конкретно нашему бренду.

Ну, а что делать с ценами, которые неизбежно растут от коллекции к коллекции – вместе с себестоимостью вещей?

– Я начинала с мыслью, что могу ставить на старте цену чуть ниже «правильной», ведь потом, если я буду расти, себестоимость начнёт опускаться за счёт объёма продаж. И я смогу оставаться на том же уровне цен, но с большей маржинальностью. Увы, так не получилось.

Да, можно подписывать договора о фиксировании цен на аренду, ткани, но в реальности это не работает. Поэтому конечная стоимость растет вместе с ценами на сырье и курсом доллара. Мы просто не повышаем цены старых изделий, чтоб не пугать людей, а на новые изделия вынужденно поднимаем.

Понимаем, что покупателям трудно к этому адаптироваться, нам – тоже! Но это необходимо: главный вывод последних лет – мир постоянно меняется, мы на него никак не можем повлиять, а значит, нужно подстраиваться под обстоятельства, но сохранять человечность.

Несмотря на сложные времена, ESPIREO запустил собственный благотворительный проект по сбору одежды для нуждающихся в шоуруме на ул. Мстиславца, 12 в Минске.

– За эти два года мы передали, наверное, уже фуру одежды в Дом милосердия. Людям проще заехать к нам, чем гуглить какой-то специализированный пункт для сбора вещей, подстраиваться под график его работы. Получается три хороших дела в одном: люди дарят вещам новую жизнь, те, кто нуждаются, получают чистую и теплую одежду, а мы радуемся, что получилось помочь и, возможно, привлечь потенциальных покупателей. Что скрывать: для нас это очень важно, ведь очень хочется, чтобы у ESPIREO было большое будущее.

Наталия мечтает, что когда-нибудь ESPIREO станет белорусским масс-маркетом с международным представительством – и эта цель ведет ее вперед.

– Эта та мысль, которая меня воодушевляет и мотивирует. Мне нужно видеть большую картину, понимать, куда я иду, чтоб заниматься всеми рутинными задачками. Мне кажется это трудным, но реальным. У нас получается всё лучше и лучше, и я думаю, что у ESPIREO впереди много интересного.

Как и у меня самой: я мечтаю получить степень MBA в Гарварде, построить сильную международную компанию и открыть больницу, как в трилогии Драйзера «Финансист». Возможно, эти мечты выглядят наивно, но я хочу их запротоколировать в нашем интервью, чтобы был дополнительный стимул к ним прийти!

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