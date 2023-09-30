iPhone 15 или автомобиль: какую машину можно купить в Беларуси вместо смартфона 5 30.09.2023, 12:16

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10 марок, которые подходят под описание «сел и поехал».

Новый iPhone снова наделал много шума и взял очередную «ценовую высоту». В Беларуси он стоит от 4 тыс. рублей. Но за эти деньги можно купить целый автомобиль. Да, не новый и не в идеальном состоянии, но он будет решать задачу довезти «из точки А в точку Б».

С выходом нового Iphone 15, редакция «АвтоГродно» решила посмотреть, а что можно выбрать на авторынке в Гродненской области по средней цене новой «пятнашки».

Перед вами 10 автомобилей, которые подходят под описание «сел и поехал».

Audi 100 C3

Седан Audi 100 в кузове C3 (еще называют «сигара») пришел на смену предыдущему поколению в 1982 году. Этот автомобиль получил усовершенствованный кузов с тщательно проработанной аэродинамикой (коэффициент сопротивления 0,30). Эталонная обтекаемость послужила наилучшим инструментом для экономии топлива. Эта модель по праву считается надежной, а благодаря оцинковке кузова ржа «грызется» этот автомобиль значительно меньше, чем остальные. На популярности подержанных Audi 100 C3 сыграла также невысокая цена, комфортная подвеска и приятный салон с полезными опциями.

В Гродно такой автомобиль 1987 г.в., с пробегом в 320 000 километров оценивают в 4 600 белорусских рублей (в пересчете 1 400$).

Volkswagen Passat B3

Volkswagen Passat B3 дебютировал в 1988 году и практически сразу завоевал популярность. Спрос на модель превзошел ожидания компании. Главными достоинствами, которые оценили покупатели Volkswagen Passat B3, был просторный, комфортабельный салон, современная внешность, вместительное багажное отделение (390 л). Отличительными чертами автомобиля стали моноблочные фары и отсутствие радиаторной решетки. По сравнению с предыдущим поколением Passat, обновленный B3 получил совершенно новый дизайн экстерьера и интерьера, увеличенную колесную базу, новые моторы. Усовершенствована также конструкция задней подвески.

В Беларуси эта машина и вовсе стала легендой. Правда, в кузове универсал. Даже спустя 30 лет с начала производства, этой Пассату Б3 в нашей стране посвящают клипы.

В Слониме «легенда приграничья» 1989 года выпуска с пробегом 295 000 км оценивается в 4 400 рублей (в пересчете 1 340$).

Lada 2105

Автомобили ВАЗ 2105 стал классикой советского автостроения. За все более чем 30 лет выпуска экстерьер ВАЗ 2105 ни разу не был подвержен каким-либо доработкам. Аскетичный салон «пятерки» принял на себя лишь малейшие изменения, связанные с выполнением нормативов по безопасности и эргономике. На базе ВАЗ 2105 инженерами созданы не менее популярные модели: универсал ВАЗ 2104 и ВАЗ 2107. Что касается эксплуатационных качеств, то «классику» отличает дешевизна и вседоступность запчастей, возможность самостоятельного ремонта, неприхотливость и выносливость. Низкая розничная себестоимость ВАЗ 2105 в 2000-х на внутреннем рынке России вызвала стабильный спрос на этот автомобиль. Несмотря на ряд недостатков, «пятерка» сумела получить признание отечественных автомобилистов.

В Волковыске данную модель 1984 года выпуска с пробегом в 134 000 км и замененным салоном оценивают в 4 600 рублей (или 1400$).

Peugeot 605

Дебют Peugeot 605 состоялся в 1989 году. Автомобиль представлял собой крупногабаритный седан бизнес-класса. Дизайн седана разрабатывался итальянским ателье Pininfarina. Внешне Пежо 605 выглядит неплохо даже в наше время. В отзывах владельцы пишут про замечательную плавность хода, достойную конкуренции с лучшими представителями бизнес-класса конца 80-х. В те времена эта модель была у Peugeot флагманом.

В нашем городе Гродно бывший флагман французской компании 1994 года выпуска с пробегом в 550 000 километров можно приобрести за 4 700 рублей (1450$ по курсу).

Citroen Xantia X2

Xantia обзавелась целой армией поклонников. Ее до сих пор любят за пневматическую подвеску, которая придает автомобилю плавность хода уровня премиальных авто. Из опций – кондиционер и климат контроль, электростекла, зеркала с электроприводом, зачастую и электрорегулировки сидений (как водителя, так и пассажира). Есть подушки безопасности. Почти у всех Citroen Xantia стоит неплохая штатная музыка, которая еще и управляется с мультируля. Оцинкованный кузов в совокупности с отличными «антикорами» позволяют эксплуатировать автомобиль без критичной ржи и спустя 20 лет.

Гродненский экземпляр 1999 года выпуска, проехавший 323 510 километров, можно купить за 4 600 рублей (в пересчете 1400$).

Volvo V40 I

Volvo V40 первого поколения - практичный и функциональный универсал, выпускаемый с 1995 года. Volvo V40 построен на одной платформе с Mitsubishi Carisma. Модель лишилась угловатых форм и приобрела плавные линии кузова. Существовали три варианта комплектации Volvo V40: «Comfort», «Sport» и «X-Sight». Базовое оснащение модели по традиции компании довольно богато и включает климат-контроль, бортовой компьютер, аудиосистему, электроприводы стекол и зеркал, а также много других опций. Интерьер универсала выполнен в традиционном стиле компании: простота и функциональность.

В Гродно шведскую надежность 1998 года выпуска с пробегом в 97 000 километров предлагают за 4600 рублей (около 1400$ по курсу).

Nissan Primera P10

Nissan Primera P10 - первое поколение компактных легковых автомобилей японского автопроизводителя. Серийное производство Ниссан Примера началось в 1990-м году. Сборка проводилась в Великобритании, где до этого производился предшественник модели - Nissan Bluebird. Автомобиль получил привод на передние колеса и 5-ступенчатую, механическую КПП. В некоторых модификациях была доступна автоматическая, 4-ступенчатая КПП. Nissan Primera P10 предлагался покупателям в нескольких вариантах кузова: хэтчбек, седан и универсал.

В Гродно «японца» 1996 года выпуска можно купить за 4 700 рублей (порядка 1450$). На одометре этого Ниссана красуется пробег в 459 750 километров.

KIA Clarus

KIA Clarus — пятиместный седан, универсал Е-класса. Этот автомобиль стал одной из самых удачных моделей Кia. Дебют автомобиля состоялся в 1996 году, второе поколение в 1998 году. Универсалы KIA Clarus чуть выше седанов, обладают просторным кузовом. Фирму KIA в европейском классе Е представляет семейство Clarus, с кузовами седан и универсал. Clarus имеют обычный для моделей этого класса набор оснащения: регулировка водительского сиденья в восьми направлениях, электростеклоподъемники, дистанционная блокировка дверных замков, багажника и крышки топливного бака, климатическая система и др.

«Кореец» 1996 года выпуска, проехавший «всего ничего» 217 385 км продается за 4 700 рублей (все те же 1 450 $ по курсу). Город - Волковыск.

FIAT Brava

Пятидверный хэтчбек FIAT Brava выпускался с 1995 года по 2001 год. Родственником ФИАТ Брава является FIAT Bravо, у которого три двери. В 1995 году FIAT Brava получает громкое звание «Европейский Автомобиль Года». Предшественником ФИАТ Брава был автомобиль FIAT Tipo. На базе ФИАТ Брава в 1996 году увидел свет FIAT Marea, а в 1998 году на основе FIAT Brava был создан минивэн FIAT Multipla.

В Гродно «итальянец» 2001 года выпуска, осиливший 380 000 километров, продается за 4 500 рублей (около 1 390$ по курсу).

Ford Mondeo II

Серийный выпуск Ford Mondeo II начался в 1996 году. Модель представлена в нескольких типах кузова: седан, хэтчбек и универсал. Мондео второго поколения получил изменения в дизайне экстерьера: новая оптика, решетка радиатора, бампера. Дизайн интерьерной части также был пересмотрен, но стилистика панели приборов осталась неизменной. Улучшена и безопасность модели, хотя она все равно оставалась на посредственном уровне. По результатам краш-тестов, Ford Mondeo II получил оценку в три звезды. В Европе модель имела широкую популярность, но на рынке США, куда экспортировали Мондео, автомобиль не пользовался громким успехом. Ford Mondeo II неоднократно принимал участь в различных рейтингах. Модель второго поколения была удостоена титула «Автомобиль года» в Новой Зеландии.

В Лиде данная модель 1997 года выпуска с пробегом 350 000 км предлагается за 4 600 рублей (около 1 400$).

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