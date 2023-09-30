У оккупантов в Крыму начался мандраж из-за морских дронов ВСУ
- 30.09.2023, 12:53
Российские корабли «сбежали» на сушу.
Ударные морские дроны ВСУ держат в напряжении оккупационную армию РФ в Крыму. Чтобы не попасть под удар, россияне перемещают военные катера по суше.
Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».
Агенты заметили на юге Крыма в районе Бахчисарая колонну с боевыми катерами «Раптор».
Отмечено, что везли суда в сторону Севастополя.
«Они были переброшены по трассе «Н06» в сторону Севастополя. Эти катера используются для патрулирования береговой линии Крыма. Очевидно, что ра*исты очень напуганы атаками украинских дронов и вскоре не останется мест в Черном море, где они будут в безопасности», - сообщили в «АТЕШ».
Отметим, что в большой войне против Украины российская армия уже потеряла несколько катеров типа «Раптор».
Независимый ресурс ORYX зафиксировал уничтожение украинскими силами 5 судов данного типа.
Однако потери могут быть большими, так как в список ORYX попадает только та техника, уничтожение которой верифицировано видео или фото.
Стоит также добавить, что в 2023 году Украина начала активно применять в Черном море беспилотные ударные катера против военных целей РФ.
Итоги операций более чем впечатляющие. Почти не имея собственного флота, Киев смог лишить РФ господства в акватории.
Эксперты считают, что в скором времени Москве придется выводить свой флот из Крыма, потому что в ином случае его ждет уничтожение.