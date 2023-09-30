В Литву прибыли специальные самолеты НАТО, которые просканируют всю Беларусь 3 30.09.2023, 13:02

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На что они способны?

Литовская армия сообщила 29 сентября, что НАТО уже прислало на территорию страны системы дальнего радиолокационного обнаружения НАТО (AWACS). Это специально оборудованные самолеты Boeing.

«Инфраструктура Вооруженных сил Литвы, выбранная для выполнения задач, является результатом нашей работы, инвестиций и возможностей по размещению самолетов и личного состава. Союзники из 16 стран в течение 6 недель будут выполнять задачи с базы ВВС в Шяуляе. Силы НАТО направляются туда, где они необходимы в данный момент», – заявил главком ВВС полковник Антанас Матутис.

Аббревиатура AWACS расшифровывается как бортовая система предупреждения и управления. Задача AWACS быть центром координации действий. Для этого был разработан специальный самолет Boeing E-3 Sentry. Согласно открытым данным в Интернете, такой самолет способен обнаружить большие высотные цели типа бомбардировщика на расстоянии до 650 км, а маловысотные малоразмерные цели (в 1 м) на фоне земли – на расстоянии до 425 км. Таким образом, Boeing E-3 Sentry сможет просканирвать небо практически над всей Беларусью.

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