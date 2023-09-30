В Беларуси установлены новые температурные рекорды 30.09.2023, 13:18

Так тепло в последний раз было в 1988-м.

Также обновлены исторические максимумы более чем на 90% метеостанций, сообщает «Позірк».

29 сентября в Лельчицах на юге Гомельской области воздух прогрелся до 26,5 градуса тепла. Прежний исторический максимум был зарегистрирован там же в 1988 году (25,1).

Переписаны рекорды на 44 из 48 метеостанций, за которыми ведется наблюдение (92%), в том числе в столице и четырех областных центрах.

Четыре из 44 переписанных рекордов относятся к 1965 году, шесть — К 1981-му, 13 — к 1988-му, один — к 1999-му, 19 — к 2007-му, один — к 2012-му.

Накануне, 28 сентября, обновился абсолютный максимум дня, который держался с 1942 года (26,6 градуса в Бресте против 25,8 в Пинске). А с начала сентября зарегистрировано 163 температурных рекорда.

1 октября станет холоднее.

Погодные условия будет определять фронтальный раздел, похолодание принесут ветры с Балтики. Ночью на большей части территории кратковременные дожди, местами возможны грозы. Днем преимущественно без осадков. Ночь +7..+13°С, днем+14…+20°С. В Минске ожидается +15..+17°С

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