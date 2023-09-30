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Российская бомбардировка Румынии: сирена прозвучала прямо во время матча на стадионе

  • 30.09.2023, 13:21
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Российская бомбардировка Румынии: сирена прозвучала прямо во время матча на стадионе

Сюрреалистическое видео.

На матче чемпионата Румынии по футболу между «Оцелулом» из Галаца и «Динамо» Бухарест во время флеш-интервью главного тренера хозяев Доринела Мунтяну прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Видео с инцидентом, которое случилось в 11-м туре у себя в Twitter выложил журналист Эммануэль Росу.

«Сюрреалистический момент. Предупреждение о российской бомбардировке на всех телефонах во время послематчевой речи Доринела Мунтяну. «Обломки могут упасть с неба. Найдите безопасное место», – подписал видео Росу.

30 сентября армейская радиолокационная система Румынии зафиксировала возможное несанкционированное проникновение в национальное воздушное пространство. Сигнал в воздухе был обнаружен на пути к городу Галац.

В результате жители ближайших населенных пунктов получили сигнал тревоги из системы Ro-Alert с призывом пройти в укрытия.

Напомним, после инцидентов с падением частей российских дронов, атаковавших портовую инфраструктуру Измаила и Рени Одесской области, Румыния решила переместить систему ПВО ближе к населенным пунктам на берегу Дуная на границе с Украиной. Также в этом районе увеличивается количество военных наблюдательных пунктов и патрулей.

Ранее в МИД Румынии признали, что война в Украине затронула и их страну, после нескольких случаев падения обломков российских дронов на румынской территории.

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