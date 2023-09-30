Абхазия придумала, как «подставить» Лукашенко 30.09.2023, 13:28

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В «совбезе» непризнанной «республики» озвучили план.

Секретарь «совбеза» непризнанной «республики» Абхазия Сергей Шамба в интервью РИА «Новости» обрисовал план, каким образом Абхазия вступит в так называемое «союзное государство» России и Беларуси. Она будет добиваться политического признания со стороны режима Александра Лукашенко через экономическое сотрудничество.

«Для того, чтобы между государствами были политические взаимоотношения, нужен интерес с обеих сторон. Поэтому мы хотим начать с экономического сотрудничества. В Беларуси к Абхазии есть интерес. В Абхазии обсуждаются некоторые беларусские проекты, а наши – в Беларуси», – подчеркнул Шамба.

Отметим, в документах ООН Абхазия признается как территория Грузии, согласно административному делению которой регион называется Абхазская Автономная Республика. Грузия рассматривает эту территорию как оккупированную Россией.

Беларусь официально не признает «независимость» Абхазии. При этом в сентябре 2022 года Лукашенко приезжал в непризнанную «республику». В феврале 2023 года Лукашенко встретился с «главой» непризнанной Абхазии Асланом Бжания в Минске.

Российская сторона стремится протолкнуть Абхазию в «союзное государство». Об этом заявлял госсекретарь «СГ» Дмитрий Мезенцев. Представителей непризнанной республики приглашали на сессию «парламентского собрания СГ».

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