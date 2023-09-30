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34-летнюю белоруску забили до смерти в Ленинградской области

  • 30.09.2023, 13:40
  • 1,406
34-летнюю белоруску забили до смерти в Ленинградской области

Подозреваемый задержан.

Тело обнаженной женщины несколько дней назад нашли в лесном массиве у деревни Новое Девяткино Ленинградской области РФ. Ею оказалась 34-летняя гражданка Беларуси, сообщает местное издание 78.ru.

29 сентября прохожий заметил у храма равноапостольной княгини Ольги рабочего, который катил тачку с обнаженным телом. Позже в зарослях он увидел труп женщины. На ее теле были повреждения, свидетельствующие о криминальном характере смерти.

По подозрению в совершении преступления полиция задержала мужчину 1982 года рождения. В настоящее время подозреваемый допрашивается, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и определится мера пресечения.

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