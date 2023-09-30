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Зато какие гости жалуют!

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 30.09.2023, 13:51
  • 3,644
Зато какие гости жалуют!

Будут кататься по обмену скрепами.

Нет, как ни крути, а Путин все же великий геополитик. Ну и черт с этими соседями - с неоценившими наши спецоперации Украиной и Грузией. С неблагодарными, отклеивающимися Арменией и Казахстаном. Тем более - с Западом.

Зато, какие гости жалуют! Спасенный Асад. «Барбудос» Крус. Президент переходного периода (хунты) Мали Гойта. Человека-ракета Ким. «Султан» Эрдоган. Президент Южного Судана Киир. Мятежный фельдмаршал-властитель восточной Ливии Хафтар.

В прошлом году на Восточном форуме Путин «перетер» с лидером бирманской хунты Мин Аун Хлайном. В этом на ПМЭФ - с алжирским президентом Теббуном. На форуме «РФ-Африка» с президентами Зимбабве Мнангагвой и ЮАР Рамафосой.

И главное, товарищ Си в марте лично пожаловал. А вот индийский премьер Моди в конце того года отказался от ежегодной встречи. Не понравились угрозы применить ядерное оружие. Да и черт с ним, тоже! Зато китайский сюзерен пригласит в октябре!

Скоро правительство талибов признаем. Будем кататься по обмену скрепами!

А вы: изоляция, ордер МУС.

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