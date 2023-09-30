Метод «двух утюгов» поможет быстро справиться с кучами одежды 30.09.2023, 13:58

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Как это сделать?

Глажка одежды часто утомляет, особенно если это вещи из натуральной ткани. Такая хлопотная домашняя работа занимает много времени, но не всегда дает хороший результат.

Однако профессиональная уборщица под ником @neat.caroline опубликовала видео в социальной сети TikTok, где поделилась интересным лайфхаком, который значительно упростит процесс глажки. Вам понадобится только алюминиевая фольга.

По ее словам, такой способ позволит вам быстро справиться с тяжелой работой.

Для начала снимите тканевый чехол со своей гладильной доски. Застелите поверхность фольгой блестящей стороной вверх и снова наденьте чехол.

Расстелите одежду и начинайте ее гладить как обычно.

Алюминиевая фольга – это хороший теплопроводник, помогающий быстрее выгладить вещи. То есть фольга заменяет утюг и вы одновременно гладите вещи с обеих сторон.

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