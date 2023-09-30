Сербия начала беспрецедентное стягивание современных танков и артиллерии к границе с Косово 2 30.09.2023, 14:10

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Разведке США стали известны подробности.

США призвали Сербию отвести свои войска от границы с Косово после того, как была зафиксирована значительная концентрация сербских сил в этом районе. Как сообщает «Голос Америки», об этом заявил на брифинге представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По данным американской разведки, Сербия развернула современные танки и артиллерию на границе с Косово после столкновений на севере Косово на прошлой неделе.

Инцидент, в ходе которого погибли косовский полицейский и трое вооруженных сербов, стал одной из самых серьезных эскалаций за последние годы в Косово.

«Мы следим за крупным сербским военным контингентом вдоль границы с Косово. Он включает беспрецедентное размещение передовой сербской артиллерии, танков, мотопехотных подразделений. Мы считаем, что это очень дестабилизирующее развитие. Мы призываем Сербию отвести эти силы от границы», – заявил Кирби.

Накопление войск у границы произошло в течение последней недели, но его цель еще не ясна, говорят в Белом доме.

Госсекретарь США Энтони Блинкен вынужден был позвонить президенту Сербии Александару Вучичу, чтобы призвать к «немедленной деэскалации и возвращению к диалогу». В свою очередь советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан пообщался с премьер-министром Косово.

Официальный Белград не стал прямо отрицать факт наращивания сил на границе, но отвергает заявления о том, что этот контингент приведен в боевую готовность.

«Я опроверг неправду, где речь идет о самом высоком уровне боевой готовности наших сил, потому что я просто не подписывал это, и это неточно. У нас нет (на границе с Косово – ред.) даже половины тех войск, которые были два-три месяца назад», – сказал президент Вучич журналистам.

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