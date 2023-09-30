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В Беларуси меняются правила подачи документов на польский шенген

  • 30.09.2023, 14:40
В Беларуси меняются правила подачи документов на польский шенген

Новый принцип начнет действовать со 2 октября.

На сайте визовых центров Польши сообщается, что с 2 октября для белорусов меняется порядок подачи документов на шенгенскую визу. Теперь подавать документы нужно будет по месту регистрации. Правда, есть исключения.

— С 2 октября 2023 года гражданам Республики Беларусь следует предоставить документы на визу Шенген в Визовые центры по территориальному признаку согласно регистрации по месту жительства, — говорится на сайте визового центра Польши.

Если раньше белорусы могли подаваться в любой визовый центр, то теперь ситуация изменилась. Жители каких регионов и куда должны будут везти документы?

В визовые центры Минска, Могилева и Гомеля — зарегистрированные в Минской, Могилевской, Гомельской и Витебской областях.

В визовых центрах Бреста, Барановичей и Пинска — зарегистрированные в Брестской области.

А вот в визовых центрах Гродно и Лиды — по-прежнему, независимо от регистрации.

Также отмечается, что владельцы биометрических паспортов должны будут предоставить документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства в соответствующей области.

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