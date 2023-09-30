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«Упала в лужу… и нашла свою любовь»

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  • 30.09.2023, 14:51
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«Упала в лужу… и нашла свою любовь»

Забавная история знакомства белоруски, которая закончилось свадьбой.

Алена никогда не мечтала выйти замуж за иностранца и уехать из Беларуси. В Гродно у нее была хорошая работа и дорогое сердцу хобби, пишет onliner.by.

Вместе с братом она любила погонять на джипе по белорусскому бездорожью и пыталась развивать свой YouTube-канал. В один из мрачных весенних дней девушка записала смешное видео, как выходит из джипа в платье и… падает в лужу. Кто мог знать, что этим роликом она сведет с ума иностранца и спустя год окажется в другой стране?

Алена и Никита познакомились в июне 2017 года и уже в декабре поженились — вот какими темпами надо строить отношения! Спустя 6 лет о разводе супруги не думают — это их главное достижение. Еще одна гордость — история знакомства, она действительно необычная.

— Мне было 38 лет, когда мы познакомились. Если честно, я не искала никаких отношений. Воспитывала ребенка от первого брака, работала торговым представителем, ездила на соревнования по автоспорту. Вообще, это мой брат сначала увлекся гонками, а потом я к нему подключилась — стала штурманом. Мы все свободное время уделяли соревнованиям, много выступали — были разные кубки, медали. Я даже начала вести свой YouTube-канал.

Обсуждая с друзьями контент для канала, Алена решила записать видео с небольшой инсценировкой. Идея была в том, чтобы хрупкая девушка в платье вышла из брутального внедорожника и упала в лужу.

— Я помню, что специально на барахолке купила бэушное платье для видео. Оно было очень короткое — получился такой яркий контраст. Я выложила это видео и забыла про него. Вообще, в кадре я на канале появлялась редко, это был новый опыт для меня.

Посмотрел видео и влюбился

Теперь расскажем про Никиту — он на 4 года старше Алены, сам из Москвы, еще в 90-х репатриировался в Израиль. У него за плечами тоже был развод, подрастали дети. Чтобы себя развлечь, мужчина стал приезжать в Беларусь в туристические поездки, которые связаны с автоспортом. Это вариант экстремального туризма. В Израиле, говорит Алена, соревнований по бездорожью не проводят — слишком строгие требования в плане безопасности.

— До того, как мы познакомились, Никита приезжал в Беларусь раза три. Между поездками он стал смотреть видео участников и случайно наткнулся на мой ролик, где я падаю в лужу. Не знаю, что его так зацепило, но он мне потом говорил, что чуть ли не сразу влюбился. Правда, какое-то время был уверен, что я замужем, потому что на машинах есть наклейки с фамилиями — и у нас с братом они одинаковые. В следующий приезд он пересекался с моими знакомыми и случайно завел тему про «Алену, которая с мужем ездит». А ему сказали: «Так это же брат!» Тогда он решил обязательно со мной познакомиться.

Алена рассказывает: в какой-то момент ее стали звать на туристическое мероприятие, куда приезжают автолюбители. Раньше на такие сборы белоруска не ездила, поэтому очень удивилась настойчивому приглашению.

— Конечно же, все подстроил Никита — там мы и познакомились. На следующий день он позвонил и предложил прогуляться по Гродно, сходить в ресторан. Мне как мужчина он сразу очень понравился — такой вежливый, тактичный, умеет ухаживать. Уже потом я узнала, что он из интеллигентной семьи: папа — журналист, мама работала в театре.

Встретились — в июне, поженились — в декабре

Спустя несколько дней новый знакомый уехал, но общение продолжилось — каждый день созвоны и переписка. В июне будущие супруги впервые встретились, в августе Никита приехал еще на одни соревнования, а уже в сентябре Алена поехала к нему в гости в Израиль. В октябре снова. И в ноябре. Примерно тогда и стало понятно, что пора отношения оформлять официально.

— Когда я в третий раз приехала в Израиль, мне пограничники сказали, что это слишком часто. Если я еще раз приеду, меня не пустят в страну или депортируют. И, видимо, у Никиты что-то включилось: он понял, что, если мы не поженимся, ничего в итоге у нас не получится. Предложение он мне сделал по телефону в перерыве между поездками — объяснил, что потом будет поздно. Мы договорились, что свадьбу сделаем в декабре.

На роспись Никита приехал в Беларусь, потому что в Израиле отношения с иностранкой оформить сложно. Обычно израильтяне ездят с такими целями на Кипр или куда-то еще в Европу. Что интересно, Никита своим родителям о женитьбе рассказал не сразу. Алена считает, что он боялся советов со стороны родственников (слишком уж быстрое знакомство), но решил довериться интуиции.

— Мы поженились, и Никита сразу уехал. А мне предстояло получить официальное разрешение из МВД в Израиле, чтобы я могла въехать уже как законная супруга. В итоге прошло четыре месяца после свадьбы — и только тогда мы воссоединились.

— За это время можно было успеть поругаться! — шутим мы.

— Нет, у нас именно в то время были идеально гладкие отношения, даже какая-то эйфория из-за того, что виделись редко. Когда уже стали жить вместе, в первые год-два притирались друг к другу. Но это повод для развития, чтобы измениться и подстроиться друг под друга. Сейчас грани подтерлись, и я могу сказать, что мы довольно хорошо с Никитой совпали.

Мечтают на пенсии перебраться в Беларусь

Еще до свадьбы было понятно, что жить вместе молодожены будут в Израиле. У Никиты там дети и работа — своя фура, на которой он перевозит опасные грузы. Алена прошла обучение и открыла свой кабинет депиляции. Говорит, что на более престижную работу она претендовать не может из-за плохого знания языка — иврит ей дается с трудом.

В Израиле наши герои снимают квартиру (купить жилье там тяжело) и надеются, что ближе к пенсии смогут перебраться в Беларусь.

— Возможно, и раньше получится — когда у Никиты закончатся серьезные выплаты алиментов и дочки встанут на ноги.

— А почему вы хотите вернуться? Обычно, наоборот, многие хотят уехать в Израиль.

— У нас тут своя квартира и две машины стоят в гаражах. Я выкупила внедорожник у брата, а Никита тоже купил себе джип для соревнований. Все наши отпуска мы проводим в Беларуси, никуда больше не ездим. Нам прям за счастье быть здесь! Никита, наверное, чувствует «свое родное»: природа здесь такая же, как в России, климат… И в Беларуси движение постоянное чувствуется, а Израиль сам по себе тихий, здесь мало что происходит. По субботам все закрыто: сидите дома, обедайте с семьей — нам это не близко.

Несмотря на ностальгию по Беларуси, Алена настроена стать гражданкой Израиля. Каждый год она с мужем проходит собеседования и собирает фото, которые доказывают, что у них с Никитой серьезные отношения. В ближайшие недели белоруска как раз ждет ответа по получению гражданства.

— Если я его получу, нам станет проще приезжать в Беларусь — мы будем свободно летать через Литву. Из Вильнюса в Израиль летают лоукостеры, можно будет 4 раза в год приезжать, а не 1—2, как сейчас, потому что приходится летать через Баку, Стамбул и т. д. Очень хочется ездить почаще. У меня муж состоит в белорусских авточатиках, и, когда там объявляют про очередные соревнования, он такой грустный сидит…

Никогда бы не подумала, что жизнь так повернется

Вспоминая события последних 5 лет, Алена не перестает удивляться. Она считает, что с мужем ее объединила «судьба» — звучит громко, но похоже на правду.

— Я никогда не ставила для себя цели уехать из страны или выйти замуж за иностранца, как многие девушки. Мне это всегда было чуждо. Думаю, будь Никита чистым израильтянином, у нас бы ничего не получилось, потому что здесь другие люди, они очень от нас отличаются по мышлению. Для меня до сих пор загадка, как так вообще вышло, что я уехала в Израиль. Да я вообще не думала, что выйду второй раз замуж, — смеется белоруска.

Вывод один: не бойтесь в жизни сесть в лужу. С этого может начаться новое удивительное приключение.

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