Армения подала иск в в Международный суд ООН против Азербайджана 5 30.09.2023, 14:57

2,396

Стали известны требования Еревана.

Армения обратилась в Международный суд ООН с иском против Азербайджана, заявив о нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении армянского населения Нагорного Карабаха. Об этом сообщается в пресс-релизе суда, который цитирует ТАСС.

В иске армянская сторона ссылается на статью 41 статута и статью 73 регламента суда, запросив временные меры «для сохранения и защиты прав, закрепленных в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации». Ереван призывает суд ООН подтвердить обязательства Азербайджана по отказу от «действий, направленных на вытеснение оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха».

Составители иска подчеркивают, что Азербайджан обеспечить свободный выезд из Нагорного Карабаха, доступ международных организаций к армянскому населению, восстановить инфраструктуру и признать акты гражданского состояния упраздненной Нагорно-Карабахской республики.

Ереван также требует, чтобы Баку «воздержался от карательных мер в отношении политических или военных представителей Нагорного Карабаха». Иск включает в себя требование о выводе азербайджанских военных из гражданских объектов в регионе, а также запрет на изменения в армянском культурном наследии, включая памятники геноцида армян в Османской империи в 1915 году.

Иск предусматривает обязанность Баку в течение месяца отчитаться перед ООН о мерах по исполнению требований, а затем делать это каждые три месяца до вынесения итогового решения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».