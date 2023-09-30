Белорусский тренер наотрез отказался отвечать на вопросы после матча 30.09.2023, 15:00

2,250

Все дело в странных решениях судьи, который «сломал» игру.

Главный тренер «Урала», белорусский футбольный специалист Виктор Гончаренко не стал отвечать на вопросы на послематчевом интервью по итогам игры с «Ростовом» (2:2) в 10-м туре российской премьер-лиги, который состоялся вчера.

Во время флеш-интервью сразу после игры Виктор Гончаренко появился в кадре, не став нарушать регламент, выслушал три вопроса, но ни на один не ответил.

Затем он проигнорировал вопросы и на послематчевой пресс-конференции.

Вчера «Урал» вел в гостях со счетом 2:0, но спорные решения рефери привели к результату 2:2.

В российских спортивных СМИ молчание Гончаренко и судейство Галимова — главная тема вечера и ночи.

«Урал» после 10 игр идет на седьмой строчке в турнирной таблице, у клуба 15 очков и отставание от третьего места составляет два очка. Однако все соперники сыграют сегодня и завтра.

Виктор Гончаренко тренировал борисовский БАТЭ с ноября 2007 года по октябрь 2013 года. При нем клуб шесть раз подряд выиграл чемпионат Беларуси, а в августе 2008 года впервые вышел в групповой раунд Лиги чемпионов, а затем постоянно играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Пять последних лет белорусские клубы ни разу не пробились в групповой турнир еврокубков.

Именно под руководством Гончаренко 11 лет назад, 2 октября 2012 года, БАТЭ в Минске сенсационно победил «Баварию» 3:1, которая потом в том сезоне и выиграла Лигу чемпионов.

Затем тренер уехал в Россию. Он тренировал «Кубань», «Урал», ЦСКА, «Краснодар». В августе прошлого года Гончаренко вновь возглавил «Урал», с которым в прошлом сезоне финишировал 11-м.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».