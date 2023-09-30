Россияне сбили свой Су-35 в Токмаке: появилось фото обломков 30.09.2023, 15:08

1,632

На кадрах крупным планом показали все, что осталось после «дружественного огня».

Российский истребитель Су-35 упал в поле после того, как оккупанты по ошибке сбили самолет из комплекса ПВО.

Кадры уничтоженного истребителя опубликовал спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук.

На фотографии отчетливо видно, что российский Су-35 упал прямо в поле после «дружественного огня» из зенитного ракетного комплекса РФ.

На месте авиакатастрофы также можно увидеть легковые автомобили, на которых, вероятно, прибыли эксперты для установления всех обстоятельств «дружественного огня». После падения части истребителя Су-35 разбросало в разные стороны.

«Остатки российского Су-35, который вчера, 29.09.2023, сама р**ня сбила под Токмаком», - говорится в подписи к снимку.

Саму фотографию, вероятно, делали с помощью беспилотника.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».