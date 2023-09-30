Белорусы пришли на помощь пенсионеру из Эстонии, у которого наглые воры украли картофель

Белорусы пришли на помощь пенсионеру из Эстонии, у которого наглые воры украли картофель3
- 30.09.2023, 15:13
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Необычный случай произошел в городе Валга.
С редакцией эстонского издания Postimees своей бедой поделился 85-летний житель города Валга (на границе с Латвией) Тыну Киристая, у которого неизвестные выкопали и украли картофель.
Тыну Киристая выращивал картофель в Валге, там на общественной земле все могут выращивать овощи. Однако в какой-то момент он увидел, что половина его картофеля исчезла, а чуть позже исчезла и другая половина. Выкопал только корзинку картошки.
Но мир не без добрых людей: увидевшая эту новость некоммерческая организация, объединяющая белорусов Эстонии, решила подарить пенсионеру целый мешок картошки, а фермер, доставившая картошку, добавила еще один мешок от себя.