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Белорусы пришли на помощь пенсионеру из Эстонии, у которого наглые воры украли картофель

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  • 30.09.2023, 15:13
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Белорусы пришли на помощь пенсионеру из Эстонии, у которого наглые воры украли картофель

Необычный случай произошел в городе Валга.

С редакцией эстонского издания Postimees своей бедой поделился 85-летний житель города Валга (на границе с Латвией) Тыну Киристая, у которого неизвестные выкопали и украли картофель.

Тыну Киристая выращивал картофель в Валге, там на общественной земле все могут выращивать овощи. Однако в какой-то момент он увидел, что половина его картофеля исчезла, а чуть позже исчезла и другая половина. Выкопал только корзинку картошки.

Но мир не без добрых людей: увидевшая эту новость некоммерческая организация, объединяющая белорусов Эстонии, решила подарить пенсионеру целый мешок картошки, а фермер, доставившая картошку, добавила еще один мешок от себя.

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