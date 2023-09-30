Удивительные вести приходят из Казахстана 1 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

30.09.2023, 15:21

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Вектор поменялся.

Удивительные для скрепной, заскорузлой, запутинской публики новости приходят из Казахстана.

В Алма-Ате строится Музей современного искусства, который планируют открыть в сентябре 2024 года.

Архитектор – британец Крис Ланксбури. Здание будет представлять собой две громадные буквы L, лежащие навстречу друг другу.

Отдельная тема, как будет облицован музей: «Материалы, которыми будут облицованы фасады, как и архитектура – не из простых. Камень – юрский известняк. Он образовался больше 100 миллионов лет назад и добывается только на юге Германии, в Баварии. Каждые его срез – неповторим и хранит в себе останки древних органических беспозвоночных. Часть фасада будет покрыта анодированным алюминием – он сверхпрочный и используется в строительстве самолётов, кораблей и бронемашин. Третий облицовочный материал – сталь COR-TEN. Она очень красиво ржавеет, но при этом не портится. Образующая ржавчина, наоборот, спасает сталь от коррозии и меняет цвет в зависимости от погоды и освещения».

Как сообщается, часть экспонатов для музея уже закуплена. Например, инсталляция современного немецкого художника Ансельма Кифера «Когда эти сочинения сожгут, они наконец дадут немного света», скульптуры из стали американского художника Ричарда Серра «Перекрёсток», произведением одной из самых востребованных художниц современности – японки Яеи Кусамы.

Поразительные новости. Казалось бы, в представлении запутинских граждан, Центральная Азия должна оставаться «скрепной», «востоком». Но вот поворот в другую сторону. И не просто в сторону – в современный мир.

В тот самый мир, откуда бегут, так сказать, «консерваторы» путинцы, погружающие Россию в культурную отсталость. Вектор у Казахстана повернут другой.

Вы же, скрепные российские граждане, ходите и дальше колоннами с портретами Путина, участвуйте в «бессмертных полках», отмечайте победы исчезнувшей три десятка лет назад страны, смотрите по «Культуре» старое советское кино 50-х, празднуйте «присоединение новых регионов» и Крыма.

Так и будете маршировать в прошлое, пока страна с правящими чекистами окончательно не сгниёт. После этого, их дети с деньгами и полученными в западных университетах образованием, отчалят в Европу (как сын лицемерки Мизулиной), а вы останетесь на развалинах с чувством глубокого удовлетворения за бесцельно прожитую жизнь.

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