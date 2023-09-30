Такого нежного картофеля вы еще не пробовали: одно простое действие изменит гарнир до неузнаваемости 30.09.2023, 15:36

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Это изменит вкус блюда к лучшему.

Идеальный вареный картофель отличается нежностью, рассыпчатостью и наличием приятного вкуса. Для такого результата нужно схитрить на заключительном этапе готовки, пишет Pixelinform.

Когда вы уже сняли картофель с огня и вылили из кастрюли воду, следует выполнить одно действие. Делать это нужно сразу. Кастрюлю со сваренным картофелем нужно вернуть на плиту и включить максимальный огонь. Трюк сработает только при выполнении этого условия.

Дно кастрюли очень быстро нагреется, вы услышите шипение. Как только она прекратится, можно выключать конфорку.

Так картофель будет лишен лишней влаги. Гарантией невероятной нежности блюда будет являться скорость процедуры. Кроме того, гарнир получится очень аппетитным, умеренным рассыпчатым.

Еще одна хитрость

Когда помяли картошку, не спешите перекладывать ее на тарелку. Добавьте в посуду кусочек сливочного масла, измельченный укроп, перемешайте и закройте крышку. Через 7-8 минут у вас будет настоящий шедевр.

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