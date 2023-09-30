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«С одной квартиры ты уже будешь иметь в районе ста долларов»

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  • 30.09.2023, 15:44
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«С одной квартиры ты уже будешь иметь в районе ста долларов»

Как могилевчанка поехала на заработки в Израиль.

Могилевчанка Наталья три месяца провела в Израиле. Летала она в Тель-Авив не жариться на солнце, а работать: убирать квартиры у состоятельных людей. Сколько ей удалось заработать, читайте в материале «Вечернего Бобруйска».

– Работу в Израиле найти легко, всегда требуются рабочие на стройку, уборщицы и сиделки. Но белорусам нужна рабочая виза, так как между Беларусью и Израилем не заключен договор на работу. Некоторые устраиваются через подставных лиц, но это всегда риск – будут платить минимум или вообще обманут, – рассказывает Наталья.

У нашей героини рабочая виза есть, ее она открывала, чтобы летать к пожилому родственнику, которому требуется уход. Эта виза разрешает работать, но не везде.

Через знакомых Наталья находила семьи, которым требовалось убирать квартиры. Платят за это хорошо – один час уборки стоит 70 шекелей, это примерно 20 долларов:

– В среднем на уборку нужно 5 часов, то есть с одной квартиры ты уже будешь иметь в районе ста долларов. Если сил хватает, можно брать две квартиры за день, а вечером еще идти убирать офис. Но надо учитывать, что очень жарко, передвигаться нужно на автобусах, а по Тель-Авиву можно час ехать от одного места до другого. Есть квартиры очень легкие в уборке, чистые, где порядок нужно только поддерживать. Таких легко можно убирать две за день. Но бывают и такие, где все заплыло жиром и после одной уборки сил на вторую совсем не остается.

Наталья обращает внимание, что израильтяне не жадные, угощают кофе с выпечкой, к праздникам подарят что-нибудь, а разбирая шкафы, отдадут одежду за тысячу долларов, которую никогда не надевали:

– Про семьи, в которых убирала, ничего плохого сказать не могу. Только в одной меня поначалу «проверяли» – подкидывали волосы под мыльницу в ванной, под ковер сыпали песок, чтобы убедиться, тщательно ли я выполняю свои обязанности. Когда убедились, что все хорошо, признались в этом, – улыбается Наталья. – Тяжело было убирать в религиозных семьях, как правило, они много готовят и имеют много детей. Отсюда и работы больше. Пока уберешь в одной комнате и перейдешь в другую, ту уже перевернут снова. Очень тяжело убирать перед Песахом, потому что по поверьям в доме не должно в это время оставаться ни одной хлебной крошки. Нужно перебирать все полки и даже раскручивать духовой шкаф. Дополнительно это никак не оплачивается. Еще надо учесть, что в религиозных семьях, несмотря на ужасную жару, женщины ходят в колготках, париках и платьях с длинным рукавом. От уборщицы тоже требуют максимально прикрыться, и убирать в доме приходится в брюках и кофте с длинными рукавами, бесконечно утирая пот со лба.

На квартирах, убирая по одной-две в день, в месяц Наталья зарабатывала в среднем по три тысячи долларов. Самой большой статьей расходов стал съем жилья. Комната в пригороде на двоих с женщиной обходилась в 800 долларов в месяц для каждой. 220 шекелей (58 долларов) стоил месячный проездной. На еду она старалась тратить минимум, часто угощали хозяйки квартир после уборки.

– Если задаться целью, то заработать можно очень хорошо, – уверена наша героиня. – Моя знакомая семейная пара хотела купить квартиру в Минске, оттого работала на износ и практически без выходных. Супруги снимали конуру за 300 долларов, муж целый день работал на стройке, а жена убирала квартиры. По вечерам еще оба ходили на работу в ресторан – она убирала и мыла посуду, он трудился грузчиком. Зарабатывали при этом каждый по пять тысяч долларов в месяц, но это была работа на грани возможностей.

Нелегально, считает Наталья, устраиваться на работу в Израиле не стоит:

– Вряд ли получится привезти домой какую-то нормальную сумму. Если работа оценивается в 70 шекелей в час, то будут платить 40 или меньше. Сиделкой устроиться не получится, ведь никакая бабушка не захочет, чтобы к ней приближался кто-то не трудоустроенный официально. Второй вопрос касается жилья. Комнату в хорошей квартире за такую зарплату не снимешь. В центральной части Израиля жилье дорогое, на севере и юге дешевле, но и заработки там ниже, и работу найти труднее.

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