Минская монахиня рассказала «вагнеровцам» о пользе гибели 30.09.2023, 16:35

Но один из наемников сказал «страшные слова».

Монахиня Свято-Елисаветинского монастыря заверила раненых «вагнеровцев», что в ходе войны в Украине оккупанты гибнут не зря.

О поездке в Москву к наемникам она рассказала 28 сентября на сестринском собрании с духовником монастыря, пишет «Белсат».

Монахиня минского Свято-Елисаветинского монастыря на сестринском собрании рассказала о поездке в Москву к раненым «вагнеровцам». Она пожаловалась, что один из наемников «говорил страшные слова: это не наша война».

«Я встретилась с воином, у которого четыре осколочных ранения, на костылях ходит. У него сейчас такое состояние… Из его рассказа я поняла, не только у него единственного – у ребят, которые вернулись с войны, большая обида. Он даже говорил такие страшные слова: это не наша война. Представляете, личность воевала полтора года и вот такое произносит», – рассказала монахиня.

Она объяснила причину обиды: наемников не признают ветеранами. А также сообщила, как попыталась утешить вагнеровца:

«Пыталась сказать: Посмотри, вокруг началось же что-то меняться, смерть этих ребят была не зря, то, что сейчас происходит, – это благодаря вам. Но человек не хочет этого слышать, не верит в это. Это самое сложное», – пожаловалась монахиня.

К разговору на сестринском собрании присоединился духовник Свято-Елисаветинского монастыря Андрей Лемешонок, который назвал погибшего главу ЧВК Вагнера Евгения Пригожина «неверным с кашею в голове».

«Это было уже действие от врага, от дьявола. Он превысил свои полномочия. Это было уже против России. Он был патриотом, но, видимо, неверным, нецерковным, в голове была такая каша, что привела к такому вот…» – заявил протоиерей.

Свято-Елисаветинский монастырь известен своей поддержкой войны в Украине. Монахини собирают для российских войск деньги, медикаменты, одежду и обувь, пишут письма поддержки, проводят концерты «Своих не бросаем» в честь оккупантов.

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