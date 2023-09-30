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Белорусских лыжников не пустят в Финляндию

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  • 30.09.2023, 16:49
  • 1,564
Белорусских лыжников не пустят в Финляндию

О решении сообщил Ларс Эберг.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) решила не отменять санкции в отношении российских и белорусских спортсменов на предстоящий сезон.  

Соответствующий документ опубликован на сайте организации по итогам осенней сессии. О решении сообщил менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Ларс Эберг после конференции в Цюрихе.

«Ничего не изменилось с тех пор, как было принято решение их (белорусских и российских спортсменов – ред.) не пускать», – сказал Эберг.

Он также напомнил, что инициаторами санкций в отношении лыжников РФ и Беларуси были Швеция и скандинавские страны.

Кубок мира по лыжным гонкам стартует 24 ноября в финской Руке.

Напомним, совет FIS продлил отстранение российских и белорусских спортсменов до дальнейшего уведомления в мае 2023 года.

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