Белорусских лыжников не пустят в Финляндию

Белорусских лыжников не пустят в Финляндию4
- 30.09.2023, 16:49
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О решении сообщил Ларс Эберг.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) решила не отменять санкции в отношении российских и белорусских спортсменов на предстоящий сезон.
Соответствующий документ опубликован на сайте организации по итогам осенней сессии. О решении сообщил менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Ларс Эберг после конференции в Цюрихе.
«Ничего не изменилось с тех пор, как было принято решение их (белорусских и российских спортсменов – ред.) не пускать», – сказал Эберг.
Он также напомнил, что инициаторами санкций в отношении лыжников РФ и Беларуси были Швеция и скандинавские страны.
Кубок мира по лыжным гонкам стартует 24 ноября в финской Руке.
Напомним, совет FIS продлил отстранение российских и белорусских спортсменов до дальнейшего уведомления в мае 2023 года.