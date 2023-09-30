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Рахмет, Медвед!

  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 30.09.2023, 17:14
  • 1,970
Рахмет, Медвед!

Бывший троноблюститель устроил митинг в «телеге».

«Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий. Победа будет за нами. А новых регионов в составе России будет больше», - это Медведев митингует в «телеге» по случаю недавно утверждённого Путиным «Дня воссоединения новых регионов с Россией» 30 сентября.

Выглядеть эти новые регионы, вероятно, будут примерно так же, как Бахмут, Мариуполь и другие города Украины и не только, куда ступал сапог «освободителей».

Большое дело делает замглавы Совбеза РФ! Как и прочие кремлевские пропагандисты, депутаты, «дипломаты». Нет, мы серьёзно!

Не только дополнительно мотивирует Украину сопротивляться, а Запад помогать ей. Чтоб не расслаблялись и не думали там себе ничего! Но и открыто предупреждает правительства и граждан Армении (жители Карабаха - уже в курсе), Казахстана (уже догадываются, особенно после очередных разъяснений пропагандиста Мардана) и других стран ОДКБ/ЕАЭС, а также Азербайджана (который почему-то думает, что долго будет держать Путина за одно место руками Эрдогана или Года Нисанова) и Грузии с Молдовой (от которых Москва уже откусила территории в разные годы) - что будет с их городами и посёлками, если они посмеют вести независимую внешнюю политику от путинского царства, «окружённого врагами» и решившего поиграть в кровавую имперскую реконструкцию.

И, главное, если при этом они, не успеют до конца вырваться из удушающих объятий и договоров Кремля (на которые он в любой момент плевать сто раз хотел), не уйдут под зонтик безопасности НАТО или любого другого военного блока/государства.

Так что крепите стены, ищите реальных союзников, поддерживайте друг друга, а не ссорьтесь. «Нет больше времени на раскачку» и на иллюзии! Давно нет. «Великий геополитик» и его бывший троноблюститель своих планов не скрывают.

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