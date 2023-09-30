Витебский военкомат решил потратить на ремонт туалета фантастическую сумму

Витебский военкомат решил потратить на ремонт туалета фантастическую сумму2
- 30.09.2023, 17:20
На что пойдут бюджетные деньги.
29 тысяч рублей (чуть менее 9 тысяч долларов по сегодняшнему курсу Нацбанка) планируется потратить на ремонт санузла на третьем этаже комиссариата города Витебска, Витебского и Лиозненского районов, пишут «Народныя навіны Віцебска». Финансироваться всё будет из бюджетных средств.
Сообщается, что на стенах санузла есть глубокие трещины и даже дыры. Поэтому планируется оштукатурить и заменить керамическую плитку на 130 квадратных метрах стенок и 15 квадратных метрах пола. Также планируется отремонтировать подвесной потолок и заменить входную дверь.
В сантехнике будут менять один умывальник, два унитаза и угловую душевую кабину, а также их арматуру и канализационные и сточные трубы. К тому же будут заменены шесть потолочных светильников, выключатель и розетка, пришедшие в негодность.