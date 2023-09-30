Витебский военкомат решил потратить на ремонт туалета фантастическую сумму 2 30.09.2023, 17:20

На что пойдут бюджетные деньги.

29 тысяч рублей (чуть менее 9 тысяч долларов по сегодняшнему курсу Нацбанка) планируется потратить на ремонт санузла на третьем этаже комиссариата города Витебска, Витебского и Лиозненского районов, пишут «Народныя навіны Віцебска». Финансироваться всё будет из бюджетных средств.

Сообщается, что на стенах санузла есть глубокие трещины и даже дыры. Поэтому планируется оштукатурить и заменить керамическую плитку на 130 квадратных метрах стенок и 15 квадратных метрах пола. Также планируется отремонтировать подвесной потолок и заменить входную дверь.

В сантехнике будут менять один умывальник, два унитаза и угловую душевую кабину, а также их арматуру и канализационные и сточные трубы. К тому же будут заменены шесть потолочных светильников, выключатель и розетка, пришедшие в негодность.

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