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Британский аналитик: Украина превратила традиционные символы военного превосходства РФ в ее критическую уязвимость

  • 30.09.2023, 17:40
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Британский аналитик: Украина превратила традиционные символы военного превосходства РФ в ее критическую уязвимость

Эксперт объяснил, чем уникальны атаки по ЧФ РФ.

Традиционная военная мудрость предполагает, что одержит победу самая большая, лучше всего оснащенная армия, но Украина перевернула этот принцип с ног на голову, терроризируя российский Черноморский флот. Такое мнение в статье для Sky News озвучил военный аналитик Шон Белл.

Эксперт проанализировал последние атаки Украины по Черноморскому флоту страны-агрессора и высоко оценил методы, которые использовали украинские силы. 

«Несмотря на то, что военное превосходство в численности и возможностях остается привлекательным вариантом, Украина продемонстрировала, что ловкость, технологии и способность к адаптации могут оказаться убедительным противодействием», – констатирует Белл. 

Аналитик утверждает, что украинские силы смогли превратить традиционные символы военного превосходства, которые есть у РФ, в ее критическую уязвимость. 

«Украина использовала технологии для проведения серии «асимметричных» атак против российского Черноморского флота, которые включали потопление «Москвы», нацеливание на многочисленные корабли и подводные лодки с помощью сочетания беспилотников и ракет. На прошлой неделе произошла дерзкая атака на «мозги» ЧФ – его военный штаб. Успешно атакуя военно – морской потенциал России – особенно ее корабли и подводные лодки – она превращает эти традиционные символы военного превосходства в критическую уязвимость России, заставляя ЧФ искать убежища дальше на восток, подальше от Украины», – пишет Белл. 

Эксперт предполагает, что такую стратегию могут взять на свое вооружение Тайвань, Иран и Северная Корея.

«Возможно, Тайвань не сможет сравниться с Китаем в военном плане, но он извлечет ценные уроки из войны в Украине. Однако так же будет Северная Корея, Иран и ряд стран, которые традиционно считались военными «аутсайдерами», – предполагает аналитик.

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