Россия испугалась флота морских дронов Украины
- 30.09.2023, 17:59
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Мониторинговая группа pаметила странные баррикады.
В Крыму заметили водные заграждения на фоне объявления Украины о создании первого в мире флота морских дронов.
С соответствующим объявлением о флоте сегодня на Международном форуме оборонных индустрий выступил украинский президент Владимир Зеленский. После этого в районе Севастопольской бухты временно оккупированного полуострова заметили «какое-то заграждение».
«В Севастопольской бухте напротив Памятника затопленным кораблям устанавливают какое-то заграждение», - сообщила мониторинговая группа «Крымский ветер».
Там намекнули, что РФ могла забеспокоиться из-за заявления Зеленского и дополнили публикацию кадром.