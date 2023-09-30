Россия испугалась флота морских дронов Украины 30.09.2023, 17:59

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Мониторинговая группа pаметила странные баррикады.

В Крыму заметили водные заграждения на фоне объявления Украины о создании первого в мире флота морских дронов.

С соответствующим объявлением о флоте сегодня на Международном форуме оборонных индустрий выступил украинский президент Владимир Зеленский. После этого в районе Севастопольской бухты временно оккупированного полуострова заметили «какое-то заграждение».

«В Севастопольской бухте напротив Памятника затопленным кораблям устанавливают какое-то заграждение», - сообщила мониторинговая группа «Крымский ветер».

Там намекнули, что РФ могла забеспокоиться из-за заявления Зеленского и дополнили публикацию кадром.

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