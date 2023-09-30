Мама второклассницы возмутилась заданием в учебнике по русскому языку 5 30.09.2023, 18:03

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Суть задания понять невозможно.

Белоруске показалось непонятным задание в учебнике по русскому языку — в нем авторы просят второклассников прочитать, «что написала Аленка в тетради», разобраться, какая проблема у нее возникла. Что нужно сделать дальше, мама школьника из Витебска, которая помогала ребенку подготовить домашнее задание, не поняла. Видео опубликовал телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

В задании № 51 та самая «Аленка» написала предложение: «У Иры растут кактусы». Авторы учебника спрашивают школьника, что бы он посоветовал Аленке. Жительница Витебска и ее ребенок не поняли суть задания.

— Вот что вы посоветуете Аленке? «У Иры растут кактусы». Вообще не понимаем с ребенком, что нужно делать и для чего эта черточка, — говорит за кадром мама ученика и показывает на красную черту, которая разделяет предпоследний и последний слоги слова «кактусы». — Если это перенос, то она [черта] верна здесь. Для чего [черта здесь нарисована]? Правила ничего такого нам не объясняет. Что делать?

Ниже после упражнения размещено правила переноса слов по слогам, по надписи выше видно, что так же называется, судя по всему, называется и раздел или параграф. Возможно, ученику нужно объяснить, как правильно перенести на следующую строку слово «кактусы», однако в формулировке задания конкретики нет.

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