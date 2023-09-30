На границе с Польшей десантировалась штурмовая бригада белорусских военных

На границе с Польшей десантировалась штурмовая бригада белорусских военных4
- 30.09.2023, 18:21
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Фотофакт.
В ходе плановых занятий по боевой подготовке на полигоне «Брестский» более 150 военнослужащих 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады совершили прыжки с парашютом из самолета АН-2.
В течение года каждый военнослужащий десантно-штурмовой бригады должен совершить как минимум четыре прыжка с парашютом.
Как писал сайт Charter97.org, Минобороны Беларуси объявило о начале очередных комплексных учений. На различных полигонах и участках местности, в основном на территориях Брестской, Гродненской и Минской областей, в несколько этапов прошли маневры.