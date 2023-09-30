Гарик Харламов, высмеявший Путина, довел Соловьева до истерики 5 30.09.2023, 18:29

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Пропагандист требует отправить комика на фронт.

Рупор российской пропаганды Владимир Соловьев набросился с претензиями на комика Гарика Харламова, который недавно в рамках телешоу Comedy Club, выходящем на федеральном телеканале РФ «ТНТ», высмеял политику Кремля и текущую ситуацию в российской экономике, в частности обвалившийся курс рубля.

Как пишет «Диалог», в эфире своей пропагандистской программы Соловьев потребовал отправить Харламова и других юмористов Comedy Club на фронт.

«Вот это обращение: скажите нам, у вас есть какой-то план? Да, Гарик, план есть - например, взять вас всех и отправить агитбригадой на фронт», - сказал пропагандист.

Напомним, Харламов в пародии на песню «Дельтаплан» Валерия Леонтьева высмеял политику Кремлю. Он указал на растущую изоляцию России в мире, рухнувший курс рубля, а также задал властям РФ вопрос, есть ли у них какой-то план выхода из этой ситуации. В юмористическом номере также принял участие российский певец Дмитрий Маликов, который аккомпанировал Харламову на клавишном музыкальном инструменте.

Ранее Харламов постебался над ток-шоу российской пропагандистки Ольги Скабеевой а также высмеял дефицит зарубежных товаров в РФ, образовавшийся в результате действия западных санкций.

Отметим, в октябре Харламов попал в санкционный список Украины. Ограничения против него, а также ряда других российских артистов введены за поддержку политики Путина.

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