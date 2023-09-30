«Красивая девушка в полицейской форме остановила движение машин»
- 30.09.2023, 18:32
- 3,586
Как белоруска случайно попала на необычное мероприятие во Вроцлаве.
В начале сентября читательница EX-PRESS.BY попала на праздник собак. Это был пятый парад собак во Вроцлаве. Можно сказать, что юбилейный и традиционный.
«Я улыбалась во все зубы»
— Если бы не дети, я бы туда не пошла. У нас нет домашнего питомца, поэтому для малышей каждый раз большая радость — видеть собак или кошек. А если ещё мама погладить разрешила, то радости не будет предела. Мы случайно попали на это шествие, — рассказывает белоруска.
Девушка признается, что ей понравилось, хотя к идее подобных праздников она относится скептически:
— Если говорить о собаках, то там было больше маленьких собачек, а не больших овчарок, хаски или гончих. Дети визжали от радости, бегали рядом с четвероногими участниками, даже погладить успевали. Я улыбалась во все зубы. Правда, было здорово.
По плану колонна должна была пройти через часть города, но мы присоединились ненадолго, так как спешили на другой фестиваль.
«Красивая девушка в полицейской форме остановила движение машин»
Белоруска подчеркнула, что в городе на несколько минут перекрыли движение. Это сильно отличается от того, как на весь день перекрывают полгорода ради парада в Минске или в районных центрах:
— Парад возглавляла и замыкала полицейская машина. Всё прошло чётко и быстро. Автотранспорт и трамваи ждали недолго, около 5 минут на одном переходе. Около 10 минут ожидали автомобили, пока колонна двигалась по проезжей части. Красивая девушка в полицейской форме остановила движение машин. Это было эффектно, как в крутом голливудском фильме. И при виде полицейских было радостно, а не тревожно, как в Беларуси.
В конце героиня говорит:
— В который раз убеждаюсь, что Вроцлав — это правильный выбор: крупный культурный центр с потрясающей архитектурой, природой, инфраструктурой для семейных пар. Такого количества праздников в моей жизни давно не было. Парад собак — маленькая часть радости, которую моей семье подарила эмиграция. И как бы ни было тяжело, мы находим позитивные вещи вокруг себя.