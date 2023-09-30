закрыть
30 сентября 2023, суббота, 19:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Красивая девушка в полицейской форме остановила движение машин»

  • 30.09.2023, 18:32
  • 3,586
«Красивая девушка в полицейской форме остановила движение машин»

Как белоруска случайно попала на необычное мероприятие во Вроцлаве.

В начале сентября читательница EX-PRESS.BY попала на праздник собак. Это был пятый парад собак во Вроцлаве. Можно сказать, что юбилейный и традиционный.

«Я улыбалась во все зубы»

— Если бы не дети, я бы туда не пошла. У нас нет домашнего питомца, поэтому для малышей каждый раз большая радость — видеть собак или кошек. А если ещё мама погладить разрешила, то радости не будет предела. Мы случайно попали на это шествие, — рассказывает белоруска.

Девушка признается, что ей понравилось, хотя к идее подобных праздников она относится скептически:

— Если говорить о собаках, то там было больше маленьких собачек, а не больших овчарок, хаски или гончих. Дети визжали от радости, бегали рядом с четвероногими участниками, даже погладить успевали. Я улыбалась во все зубы. Правда, было здорово.

По плану колонна должна была пройти через часть города, но мы присоединились ненадолго, так как спешили на другой фестиваль.

«Красивая девушка в полицейской форме остановила движение машин»

Белоруска подчеркнула, что в городе на несколько минут перекрыли движение. Это сильно отличается от того, как на весь день перекрывают полгорода ради парада в Минске или в районных центрах:

— Парад возглавляла и замыкала полицейская машина. Всё прошло чётко и быстро. Автотранспорт и трамваи ждали недолго, около 5 минут на одном переходе. Около 10 минут ожидали автомобили, пока колонна двигалась по проезжей части. Красивая девушка в полицейской форме остановила движение машин. Это было эффектно, как в крутом голливудском фильме. И при виде полицейских было радостно, а не тревожно, как в Беларуси.

В конце героиня говорит:

— В который раз убеждаюсь, что Вроцлав — это правильный выбор: крупный культурный центр с потрясающей архитектурой, природой, инфраструктурой для семейных пар. Такого количества праздников в моей жизни давно не было. Парад собак — маленькая часть радости, которую моей семье подарила эмиграция. И как бы ни было тяжело, мы находим позитивные вещи вокруг себя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип
Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество «Ник и Майк»