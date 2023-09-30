«Красивая девушка в полицейской форме остановила движение машин» 30.09.2023, 18:32

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Как белоруска случайно попала на необычное мероприятие во Вроцлаве.

В начале сентября читательница EX-PRESS.BY попала на праздник собак. Это был пятый парад собак во Вроцлаве. Можно сказать, что юбилейный и традиционный.

«Я улыбалась во все зубы»

— Если бы не дети, я бы туда не пошла. У нас нет домашнего питомца, поэтому для малышей каждый раз большая радость — видеть собак или кошек. А если ещё мама погладить разрешила, то радости не будет предела. Мы случайно попали на это шествие, — рассказывает белоруска.

Девушка признается, что ей понравилось, хотя к идее подобных праздников она относится скептически:

— Если говорить о собаках, то там было больше маленьких собачек, а не больших овчарок, хаски или гончих. Дети визжали от радости, бегали рядом с четвероногими участниками, даже погладить успевали. Я улыбалась во все зубы. Правда, было здорово.

По плану колонна должна была пройти через часть города, но мы присоединились ненадолго, так как спешили на другой фестиваль.

«Красивая девушка в полицейской форме остановила движение машин»

Белоруска подчеркнула, что в городе на несколько минут перекрыли движение. Это сильно отличается от того, как на весь день перекрывают полгорода ради парада в Минске или в районных центрах:

— Парад возглавляла и замыкала полицейская машина. Всё прошло чётко и быстро. Автотранспорт и трамваи ждали недолго, около 5 минут на одном переходе. Около 10 минут ожидали автомобили, пока колонна двигалась по проезжей части. Красивая девушка в полицейской форме остановила движение машин. Это было эффектно, как в крутом голливудском фильме. И при виде полицейских было радостно, а не тревожно, как в Беларуси.

В конце героиня говорит:

— В который раз убеждаюсь, что Вроцлав — это правильный выбор: крупный культурный центр с потрясающей архитектурой, природой, инфраструктурой для семейных пар. Такого количества праздников в моей жизни давно не было. Парад собак — маленькая часть радости, которую моей семье подарила эмиграция. И как бы ни было тяжело, мы находим позитивные вещи вокруг себя.

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