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72-я бригада ВСУ уничтожила скопление российской бронетехники

  • 30.09.2023, 18:40
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72-я бригада ВСУ уничтожила скопление российской бронетехники

Огненная вспышка закрыла все поле обзора видеокамеры БПЛА.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла одиннадцать ударов по местам концентрации живой силы, вооружения и военной техники российских оккупантов и еще два по их зенитно-ракетным комплексам.

Об этом в сегодняшней сводке, обнародованной на официальной странице в социальной сети «Фейсбук», сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Петр Гасай.

Между тем, 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев обнародовала видео с последними успешными примерами работы своей беспилотной фронтовой «авиации».

Ролик смонтирован с кадров, снятых как самими дронами-камикадзе, так и беспилотными аппаратами.

На видео можно увидеть минимум пять уничтоженных или поврежденных боевых бронированных машин. Одна из них (вероятно, какая-то самоходная артиллерийская установка) через мгновение после попадания боеприпаса мощно взорвалась – огненная вспышка закрыла все поле обзора видеокамеры БПЛА. По-видимому, детонировали собственные снаряды САУ.

Также уничтожены две машины и есть еще несколько других попаданий по захватчикам.

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